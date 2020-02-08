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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Havamız değişse

Havamız değişse

'nın Ugandalı , ligdeki kötü gidişatı değiştirmeleri için gerekli formülü açıkladı.

'nın Ugandalı , ligdeki kötü gidişatı değiştirmeleri için gerekli formülü açıkladı. Ligdeki durum nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan 22 yaşındaki maestro, takımın havasını biraz değiştirdikleri takdirde daha iyi sonuçlara imza atacaklarına inandıklarını söyledi. Genç futbolcu, sakatlığı nedeniyle 3 hafta oynayamayacak.
  1. 8.2.2020
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