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07 Şubat 2020, Cuma
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Kaptandan söz

Kaptandan söz

Ligde son 13 maçta, 1 kez kazanan , maçıyla artık çıkışa geçmek istiyor.

Ligde son 13 maçta, 1 kez kazanan , maçıyla artık çıkışa geçmek istiyor. Kaptan Selim Ay, "Üzerimizdeki negatif enerjiyi çevirmek istiyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımızla daha da güçlendik. Denizlispor karşılaşmasıyla kötü gidişata son verip çıkışa geçmek istiyoruz. İnşallah bu da bizim çıkış maçımız olur" diye iddialı konuştu.

  1. 7.2.2020
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