Kaptandan söz
Ligde son 13 maçta, 1 kez kazanan Konyaspor, Denizlispor maçıyla artık çıkışa geçmek istiyor.
Ligde son 13 maçta, 1 kez kazanan Konyaspor, Denizlispor maçıyla artık çıkışa geçmek istiyor. Kaptan Selim Ay, "Üzerimizdeki negatif enerjiyi çevirmek istiyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımızla daha da güçlendik. Denizlispor karşılaşmasıyla kötü gidişata son verip çıkışa geçmek istiyoruz. İnşallah bu da bizim çıkış maçımız olur" diye iddialı konuştu.
- 7.2.2020
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Kaptandan söz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.