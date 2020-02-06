Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ilk olarak ısınma ve ağırlık çalışmaları yapıldı.
Daha sonra koşu, çabukluk, pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Tedavilerine devam edilen Ozan Can Oruç, Farouk Miya ve Ali Karakaya antrenmana katılmadı.
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