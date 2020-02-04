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04 Şubat 2020, Salı
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5 Süper Lig ekibi 'ya sevk edildi

5 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

Hukuk Müşavirliği'nce 04.02.2020 tarihinde 'na yapılan sevk raporları açıklandı.

, 04.02.2020 tarihli disiplin sevklerini açıkladı.

İŞTE YAPILAN SEVKLER

1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 01.02.2020 tarihinde oynanan A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 'nın 53. maddesi uyarınca 'ya sevkine karar verilmiştir.

2- A.Ş. Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın 01.02.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.- A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- A.Ş. Kulübü'nün 01.02.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.- A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

  1. 04.02.2020
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