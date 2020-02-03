Süper Lig'de kritik haftalar yaklaşıyor!
Şampiyonluk heyecanının her hafta giderek yükseldiği Süper Lig'de yarışa etki edecek 3 haftalık periyot, bu hafta başlayacak. Üç haftalık süreçte alınacak sonuçlar şampiyonluk hesaplarının yeniden yapılacağı haftalar olacak.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor (41), Medipol Başakşehir (39), bir maçı eksik olan Trabzonspor (38), Aytemiz Alanyaspor (38), Fenerbahçe (37), Galatasaray (36) ve Beşiktaş (33) arasındaki zorlu yarışta, ipi göğüsleme hesapları yapan ekipler 21. haftadan başlayarak kendi aralarında oynayacak.
21. HAFTA
Süper Lig'de 21. haftanın önemli mücadelesinde Fenerbahçe bir puan önünde bulunan Aytemiz Alanyaspor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Aynı hafta puan durumunda ilk iki sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir de Sivas'ta karşı karşıya gelecek.
22. HAFTA
Süper Lig'de 22. hafta da benzer bir heyecana sahip olacak.
Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la şampiyonluk yolunda yeniden iddialı hale gelmeye çalışan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Söz konusu haftanın diğer önemli karşılaşması ise bir maçı eksik Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında Trabzon'da oynanacak.
23. HAFTA
Zirve yarışının en önemli virajı ise 23. haftada geçilecek ve şu an yarışta yer alan 7 takımın 6'sı birbiriyle mücadele edecek. Haftanın en önemli mücadelelerinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek, Beşiktaş da Trabzonspor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda iddialı Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor'un maçı da haftanın kritik mücadelesi olarak dikkati çekiyor.
Bu 3 haftalık süreçte Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray 2 haftayı deplasmanda oynayacak. Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 2 maçını iç sahada taraftarlarının karşısında yapacak.
KRİTİK ÜÇ HAFTA
Süper Lig'in kritik 3 haftasında, 20. haftada ilk 7'de yer alan takımların maç programı şöyle:
|Demir Grup Sivasspor
|Medipol Başakşehir
|Trabzonspor
|Aytemiz Alanyaspor
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|Beşiktaş
|21. Hafta
|Medipol Başakşehir
|Demir Grup Sivasspor (D)
|Gençlerbirliği (D)
|Fenerbahçe (D)
|Aytemiz Alanyaspor
|Kasımpaşa (D)
|Gaziantep FK
|22. Hafta
|Trabzonspor (D)
|Beşiktaş
|Demir Grup Sivasspor
|Gençlerbirliği
|MKE Ankaragücü (D)
|BtcTurk Yeni Malatyaspor
|Medipol Başakşehir (D)
|23. Hafta
|Aytemiz Alanyaspor
|Çaykur Rizespor (D)
|Beşiktaş (D)
|Demir Grup Sivasspor (D)
|Galatasaray
|Fenerbahçe (D)
|Trabzonspor
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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