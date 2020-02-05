Guilherme Sitya: Başarılı oyunu Denizli maçına taşıyacağız
İttifak Holding Konyaspor'un yeni transferlerinden Guilherme Sitya, takım olarak Antalyaspor maçında başarılı bir oyun ortaya koyduklarını ve bunu Yukatel Denizlispor karşısında da devam ettirmek istediklerini söyledi.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Guilherme Sitya, "Bireysel anlamda ve takım olarak Antalyaspor maçında iyi oynadığımızı, pozisyonlara girdiğimizi ve galibiyeti kaçıran taraf olduğumuzu söyleyebilirim. Maçın hakkının beraberlik olmadığını herkes gördü. Maç boyunca kontrol bizdeydi. Sonuçta galip gelmemiz gerekiyordu ve takım olarak buna uygun oynadık. Maalesef olmadı. Hem savunmada hem de hücumda birlikte kompakt oynadık. Antalyaspor karşısında gösterdiğimiz başarılı oyunu ve iyi gidişatımızı Yukatel Denizlispor maçı ve sonrasında da sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.
"TRANSFERİM HIZLI GELİŞTİ"
Transferinin hızlı geliştiğini ifade eden Guilherme Sitya, "Takımımla Antalya'da kamptaydım. Konyaspor'dan böyle bir teklif geldiğini duydum. Sonrasında yapılan görüşmelerin ardından transferim gerçekleşti. Burada olduğum için mutluyum. Konya büyük bir şehir. Avrupa'nın en güzel stadyumlarından birine sahibiz. Tesislerimizde güzel. Her şey gayet iyi ve yolunda" şeklinde konuştu.
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