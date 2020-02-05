Guilherme Sitya: Başarılı oyunu Denizli maçına taşıyacağız - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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: Başarılı oyunu Denizli maçına taşıyacağız

Guilherme Sitya: Başarılı oyunu Denizli maçına taşıyacağız

'un yeni transferlerinden , takım olarak maçında başarılı bir oyun ortaya koyduklarını ve bunu Yukatel Denizlispor karşısında da devam ettirmek istediklerini söyledi.

, 'in 21'inci haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan , "Bireysel anlamda ve takım olarak maçında iyi oynadığımızı, pozisyonlara girdiğimizi ve galibiyeti kaçıran taraf olduğumuzu söyleyebilirim. Maçın hakkının beraberlik olmadığını herkes gördü. Maç boyunca kontrol bizdeydi. Sonuçta galip gelmemiz gerekiyordu ve takım olarak buna uygun oynadık. Maalesef olmadı. Hem savunmada hem de hücumda birlikte kompakt oynadık. Antalyaspor karşısında gösterdiğimiz başarılı oyunu ve iyi gidişatımızı Yukatel Denizlispor maçı ve sonrasında da sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

"TRANSFERİM HIZLI GELİŞTİ"

Transferinin hızlı geliştiğini ifade eden Guilherme Sitya, "Takımımla 'da kamptaydım. Konyaspor'dan böyle bir teklif geldiğini duydum. Sonrasında yapılan görüşmelerin ardından transferim gerçekleşti. Burada olduğum için mutluyum. Konya büyük bir şehir. Avrupa'nın en güzel stadyumlarından birine sahibiz. Tesislerimizde güzel. Her şey gayet iyi ve yolunda" şeklinde konuştu.

  1. 05.02.2020
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