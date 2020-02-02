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02 Şubat 2020, Pazar
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Konyasporlu Miya kalacak

Konyasporlu Miya 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak

İttifak Holding 'un başarılı kanat oyuncusu 'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle kalacağı belirtildi. Konyaspor'da dün deplasmanda oynanan ve 0-0 sona eren maçında sakatlanan Faruku Miya'nın durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada kulüp doktoru tarafından verilen bilgilerde, "Futbolcumuz 'nın bugün yapılan tetkikleri sonrasında sol kuadrisep kasın proksimalinde 2. derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edildiğini, Miya'nın tedavisine hemen başlandığını ve kalacak" denildi.

22 yaşındaki Ugandalı oyuncu, 'de çıktığı 19 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Yeni transfer Rogerio Thuram'ın ise alt çenesine 4 dikiş atıldığını ancak Denizlispor maçında oynamasında bir sakınca olmadığını açıkladı.

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 14:10
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