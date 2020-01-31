Okan Buruk: Şampiyon olmak istiyoruz - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Okan Buruk: Şampiyon olmak istiyoruz

Okan Buruk: Şampiyon olmak istiyoruz

Okan Buruk: Şampiyon olmak istiyoruz

, geriye kalan haftaları en az kayıpla atlatarak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında 'ni 3-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan , "Maç öncesi hem bizim hem rakibin eksikleri vardı. Maça başlangıcımız iyiydi. Özellikle Fenerbahçe dışındaki son 3 lig maçına başladığımız gibi golle başladık. 2. gol fırsatını bulduk ama belli dakikadan sonra geriye gittik. Beraberlik gelince istemediğimiz bir oyun vardı. İkinci yarının başında farklı başladık, golü bulduk, şanslar yakaladık. Yine belli dönemlerde istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Oyun olarak çok mutlu değilim. Tabii ki 3 puanı kazanmak önemli ama kendi oyunumuzu yakalamamız gerekiyor. İyi bir takımız, daha dinamik, daha sert olmamız gerekiyor. En kısa zamanda hataların farkına varıp daha iyi yerlere geleceğiz. Zorlu bir döneme gireceğiz, bugünkü konsantrasyonla birlikte bundan sonraki haftalarda maçlara hazırlanacağız" diye konuştu.

"DURAN TOPTAN GOL ATACAĞIMIZI DÜŞÜNDÜK"

Duran toplarda rakibin kendilerine üstünlük kurmasının sorulması üzerine ise Buruk, "Rakipte eşleştiğimizde duran toplarda bizden kısa olduğunu gördük. Duran toptan gole ulaşacağımızı düşünüyorduk. Hem duran toptan gol yedik hem de duran topları vurdurduk. Daha önce bir maçında duran toptan gol yedik, bu iki oldu" cevabını verdi.

'nun ekibinde yer alan ağabeyi Fuat Buruk ile rakip olmanın nasıl bir duygu olduğuna dair ise deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi:
"Ağabeyime karşı futbolcuyken de çok mücadele ettim. Onlar da uzun zamandır beraberler ekip olarak. Tabii ki daha heyecanlı oyluyor. En zoru da annem için oluyordur, her iki tarafı tuttuğu için"

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Ligde Sivasspor ve ile arka arkaya zorlu maçlar oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Buruk, "İlk maçımız 'a karşı sonra Beşiktaş maçı var. Sporting maçına gideceğiz. Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Tabii ki ligde her takım puan kaybedebilir ama biz hafta hafta gideceğiz. Bu hafa cuma günü oynadığımız için biraz daha rahatız. Rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Belki de önümdeki haftaya lider olmak için çıkacağız. Özellikle Sivas ve Beşiktaş maçları konsantrasyon olarak daha yüksek olacağımız maçlar olacak. Şampiyon olmak istiyoruz. Biz de sonuna kadar bu yolun içerisinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 01.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okan Buruk: Şampiyon olmak istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN