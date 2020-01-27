Başakşehirli Attamah Karagümrük'e transfer oldu!
Sezon başında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralanan ve ara transfer döneminde Karadeniz temsilcisinin sözleşmesini feshettiği Attamah'ın yeni takımı belli oldu. Bonservisi Başakşehir'de bulunan Attamah için İstanbul ekibi, oyuncuyu Karagümrük'e kiraladığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Attamah'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulübün konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Futbolcumuz Joseph Attamah, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük FK'ya kiralanmıştır.
Sezon başında kulübümüzde forma giyen, ardından Çaykur Rizespor'a kiralanan başarılı futbolcumuz, talimatlarca 'iki kulübün resmi müsabakasında oynamış olan oyuncuların başka bir üst ligde oynamasının engellenmesi' nedeniyle Süper Lig'den talipleri olmasına karşın sezonun ikinci yarısında bir alt ligde zirve mücadelesi veren Fatih Karagümrük'te forma giyecektir.
Ganalı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."
- 27.01.2020
- Güncelleme: 27.01.2020 17:06
- Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başlıyor!
- TFF'den Yeni Malatyaspor - Trabzonspor açıklaması
- Zeki Uzundurukan'dan Ali Koç'a: Trabzonspor cenaze evinde düğün yapmaz!
- Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini önceden bilen çizgi filmin şaşkınlığı yaşanıyor
- Kobe Bryant'ın ölen kızı Gianna'yla yaptığı antrenman görüntüleri
- Kobe Bryant ve Fatih Terim'in yolları Galatasaray'da kesişmişti! O anlar...
- Max Kruse'yi yeniden ayağa kaldıran Ersun Yanal detayı ortaya çıktı!
- Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini yıllar önce tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı
- Kobe Bryant'ın helikopter kazasından görüntüler...
- Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli oluyor! Kasa dolacak...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Başakşehirli Attamah Karagümrük'e transfer oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.