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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Başakşehirli Attamah Karagümrük'e oldu!

Başakşehirli Attamah Karagümrük'e transfer oldu!

Sezon başında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralanan ve ara döneminde Karadeniz temsilcisinin sözleşmesini feshettiği Attamah'ın yeni takımı belli oldu. Bonservisi 'de bulunan Attamah için İstanbul ekibi, oyuncuyu Karagümrük'e kiraladığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden , Attamah'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Futbolcumuz Joseph Attamah, sezon sonuna kadar FK'ya kiralanmıştır.

Sezon başında kulübümüzde forma giyen, ardından Çaykur Rizespor'a kiralanan başarılı futbolcumuz, talimatlarca 'iki kulübün resmi müsabakasında oynamış olan oyuncuların başka bir üst ligde oynamasının engellenmesi' nedeniyle Süper Lig'den talipleri olmasına karşın sezonun ikinci yarısında bir alt ligde zirve mücadelesi veren Fatih Karagümrük'te forma giyecektir.

Ganalı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."

  1. 27.01.2020
  2. Güncelleme: 27.01.2020 17:06
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