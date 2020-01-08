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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Başakşehir pas çalıştı

Başakşehir pas çalıştı

'de ikinci yarı hazırlıklarını 'te sürdüren , yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında pas çalışması yaptı.

, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına 'da devam ediyor. Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki akşam antrenmanı teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk yarım saati basına açık yapılan idmanda, izinli olan Carlos Ponck yer almadı. İzinleri sona eren Robinho ve Junior Caiçara ise antrenmana katıldı.

Isınma bölümü ve 5'e 2'de takımla birlikte çalışan Martin Skrtel ise daha sonra bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Antremanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

İLK HAZIRLIK MAÇI YARIN

Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın oynayacak.

Turuncu-lacivertli ekip, kamp yaptığı otelin sahasında yarın saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile karşı karşıya gelecek.

  1. 08.01.2020
  2. Güncelleme: 08.01.2020 19:21
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