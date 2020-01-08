Başakşehir pas çalıştı
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Medipol Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında pas çalışması yaptı.
Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki akşam antrenmanı teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
İlk yarım saati basına açık yapılan idmanda, izinli olan Carlos Ponck yer almadı. İzinleri sona eren Robinho ve Junior Caiçara ise antrenmana katıldı.
Isınma bölümü ve 5'e 2'de takımla birlikte çalışan Martin Skrtel ise daha sonra bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Antremanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
İLK HAZIRLIK MAÇI YARIN
Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın oynayacak.
Turuncu-lacivertli ekip, kamp yaptığı otelin sahasında yarın saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile karşı karşıya gelecek.
- 08.01.2020
- Güncelleme: 08.01.2020 19:21
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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