Son dakika: Arda Turan'ın Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesi feshedildi!
Son günlerde Galatasaray'a döneceği yönünde sıkça haberler çıkan tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın kulübü Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamada ayrılığı Arda Turan'ın istediği öğrenilirken, tecrübeli oyuncunun başka bir takımda forma giymek istediği kaydedildi.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Arda Turan'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak için izin istediği belirtilerek, şöyle denildi:
"Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken, tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımı'mızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı 2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiralamıştı.
BAŞAKŞEHİR KARİYERİ...
Arda Turan, Medipol Başakşehir formasını 39 maçta 1.712 dakika terletirken, 2 gol, 4 asist katkısı sağladı. 32 yaşındaki oyuncu 4 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.
ARDA ZİRVEDEN DİBİ GÖRDÜ
Transfermarket sitesi, futbolcuların piyasa değerini revize ederken 2016 yılında 35 milyon Euro fiyat biçilen Arda Turan'ın yeni değeri 800 bin Euro olarak belirlendi.
ARDA'DAN AÇIKLAMA!
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Arda Turan cephesinden de açıklama geldi. İşte Arda'nın o açıklaması:
"Dün başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık. Başakşehir Futbol Kulübü'nde geçirdiğim süre boyunca benden ilgilerini esirgemeyen pforesyonellere ve kulüp personeline gönülden teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar, anılarımmın en özel yerinde olacak. Hayatım boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim. Yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim."
- 07.01.2020
- Güncelleme: 07.01.2020 13:41
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Son dakika: Arda Turan'ın Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesi feshedildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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