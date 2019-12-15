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15 Aralık 2019, Pazar
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'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

, 'in 15. haftasında yarın sahasında ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta deplasmanında aldığı beraberlikle sona eren turuncu-lacivertli takım, son 12 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. temsilcisi, haftaya 26 puanla dördüncü sırada girdi.

yönetimindeki , hafta içinde 'nde Almanya temsilcisi 'ı deplasmanda yenerek grubundan lider çıkmayı başarmış ve son 32 turuna adını yazdırmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren , Fredrik Gulbrandsen ve 'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Mahmut Tekdemir ve Robinho'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

'de son 7 maçında galibiyet alamayan ve yalnızca 2 puan toplayabilen teknik direktör yönetimindeki ise 14 puana sahip.

  1. 15.12.2019
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