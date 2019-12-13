Helal sana Başakşehir!
Avrupa Ligi'nde 1-0 geriye düştüğü maçta Bundesliga lideri Mönchengladbach'ı 2-1 yenen ekibimiz turu geçti. Thuram'ın golüne İrfan Can ve Crivelli ile yanıt veren Okan Buruk'un öğrencileri lider olarak gruptan çıktı.
Helal sana Başakşehir... Büyük takımların tel tel döküldüğü Avrupa arenasında Medipol Başakşehir, destansı bir başarıya imza attı. Alman Bundesliga ekibi Mönchengladbach karşısında gruptan çıkmak için mutlak galibiyete htiyacı olan temsilcimiz, rakibini deplasmanda 3-2 son 32 turuna kaldı.
Gruptaki ilk 5 maçında 7 puan toplayan Turuncu-Lacivertliler, Almanya'ya üçüncü sırada geldi. Temsilcimizin gruptan çıkabilmesi için Bundesliga'da da lider durumda olan Borussia Mönchengladbach'ı devirmekten başka çaresi yoktu. 32'de Marcus Thuram'ın golünde kalesini kapatamayan Başakşehir, 44'te İrfan Can Kahveci'nin muhteşem golüyle eşitliği yakaladı.
CRİVELLİ FİŞİ ÇEKTİ
İkinci yarıda rakibine sahayı dar eden Okan Buruk'un öğrencileri, Mönchengladbach kalesini abluka altına aldı. Bir kaç net pozisyondan yararlanamayan Başakşehir, 90'da Crivelli'nin attığı golle turu geçti. 90. dakikaya grup üçüncüsü olarak giren gururumuz Başakşehir, Crivelli'nin golüyle J Grubu'nu lider olarak tamamladı ve son 32 turuna kaldı. Maç sonu büyük coşku yaşandı.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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