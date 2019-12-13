Helal sana Başakşehir! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Helal sana Başakşehir!

Helal sana !

Helal sana Başakşehir!

Avrupa Ligi'nde 1-0 geriye düştüğü maçta Bundesliga lideri Mönchengladbach'ı 2-1 yenen ekibimiz turu geçti. Thuram'ın golüne ve Crivelli ile yanıt veren 'un öğrencileri lider olarak gruptan çıktı.

Helal sana ... Büyük takımların tel tel döküldüğü Avrupa arenasında Medipol Başakşehir, destansı bir başarıya imza attı. Alman Bundesliga ekibi Mönchengladbach karşısında gruptan çıkmak için mutlak galibiyete htiyacı olan temsilcimiz, rakibini deplasmanda 3-2 son 32 turuna kaldı.

Gruptaki ilk 5 maçında 7 puan toplayan Turuncu-Lacivertliler, 'ya üçüncü sırada geldi. Temsilcimizin gruptan çıkabilmesi için Bundesliga'da da lider durumda olan 'ı devirmekten başka çaresi yoktu. 32'de Marcus Thuram'ın golünde kalesini kapatamayan Başakşehir, 44'te Kahveci'nin muhteşem golüyle eşitliği yakaladı.

CRİVELLİ FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıda rakibine sahayı dar eden 'un öğrencileri, Mönchengladbach kalesini abluka altına aldı. Bir kaç net pozisyondan yararlanamayan Başakşehir, 90'da Crivelli'nin attığı golle turu geçti. 90. dakikaya grup üçüncüsü olarak giren gururumuz Başakşehir, Crivelli'nin golüyle J Grubu'nu lider olarak tamamladı ve son 32 turuna kaldı. Maç sonu büyük coşku yaşandı.

  1. 13.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Helal sana Başakşehir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN