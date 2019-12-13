Helal sana Başakşehir... Büyük takımların tel tel döküldüğü Avrupa arenasında Medipol Başakşehir, destansı bir başarıya imza attı. Alman Bundesliga ekibi Mönchengladbach karşısında gruptan çıkmak için mutlak galibiyete htiyacı olan temsilcimiz, rakibini deplasmanda 3-2 son 32 turuna kaldı.

Gruptaki ilk 5 maçında 7 puan toplayan Turuncu-Lacivertliler, Almanya'ya üçüncü sırada geldi. Temsilcimizin gruptan çıkabilmesi için Bundesliga'da da lider durumda olan Borussia Mönchengladbach'ı devirmekten başka çaresi yoktu. 32'de Marcus Thuram'ın golünde kalesini kapatamayan Başakşehir, 44'te İrfan Can Kahveci'nin muhteşem golüyle eşitliği yakaladı.

CRİVELLİ FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıda rakibine sahayı dar eden Okan Buruk'un öğrencileri, Mönchengladbach kalesini abluka altına aldı. Bir kaç net pozisyondan yararlanamayan Başakşehir, 90'da Crivelli'nin attığı golle turu geçti. 90. dakikaya grup üçüncüsü olarak giren gururumuz Başakşehir, Crivelli'nin golüyle J Grubu'nu lider olarak tamamladı ve son 32 turuna kaldı. Maç sonu büyük coşku yaşandı.