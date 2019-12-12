Tek yol zafer

Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu'nda bugün, Almanya'nın güçlü ekibi B.M'Gladbach'la, adeta bir final oynayacak. Grupta 7 puanla 3. sıradaki temsilcimiz, Alman devini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak. Bundesliga'da haftayı Bayern galibiyetiyle kapatıp liderliğini sürdüren yeşil-siyahlılar ise grupta da 8 puanla Roma'nın averajla önünde zirvede bulunuyor.



8 EKSİK VAR

Avrupa macerasına devam etmek isteyen temsilcimiz, M'Gladbach'la İstanbul'daki ilk maçta, son dakikada yediğimiz golle 1-1 berabere kalmıştı. Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları süren Mahmut, Gulbrandsen, Skrtel, Arda, Robinho ve Uğur forma giyemeyecek. UEFA listesine alınmayan Gökhan İnler ve Kerim Frei da yok.



BURUK: HER ŞEY TÜRKİE İÇİN

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, M'Gladbach maçı basın toplantısına katıldı. Güçlü rakipleri karşısında Türkiye'ye turla dönmek istediklerini belirten Buruk, "Ülkemizi sevindirmek adına elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.