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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Şehir hazır kıta

Şehir hazır kıta

, ’nde yarın Roma’yla oynayacağı maçın hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Öte yandan turuncu lacivertlilerde ’ya giden Tomas’ın yerine antrenörlük görevine, eski futbolcular ve getirildi.

, 'nde yarın Roma'yla oynayacağı maçın hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Öte yandan turuncu lacivertlilerde 'ya giden Tomas'ın yerine antrenörlük görevine, eski futbolcular ve getirildi.
  1. 27.11.2019
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