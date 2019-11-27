Şehir hazır kıta
Başakşehir, Avrupa Ligi’nde yarın Roma’yla oynayacağı maçın hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Öte yandan turuncu lacivertlilerde Antalya’ya giden Tomas’ın yerine antrenörlük görevine, eski futbolcular Ekrem Dağ ve Webo getirildi.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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