Enzo Crivelli Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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'nde haftanın futbolcusuna aday!

Enzo Crivelli Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday!

'nde deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenen 'in Fransız futbolcusu , haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.

'nın belirlediği 'nde 4. haftanın en iyi futbolcuları arasında, 'in 24 yaşındaki Fransız golcüsü 'ye de yer verildi.

J Grubu'nda Medipol 'in temsilcisi Wolfsberger'i 3-0 yendiği maçta Crivelli, iki gol atmıştı.

Diğer adaylar arasında, Sevilla'dan Munir El Haddadi, 'dan Marcus Rashford ve Espanyol takımından Esteban Granero yer aldı.

Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA'nın internet sitesinde devam ediyor.

  1. 08.11.2019
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