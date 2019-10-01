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01 Ekim 2019, Salı
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Düdük İngiliz’de

Düdük İngiliz’de

Medipol 'in J Grubu ikinci karşılaşmasında Başakşehir, sahasında 'ı konuk edecek. Karşılaşmayı İngiliz hakem yönetecek.

UEFA J Grubu ikinci maçında 'in sahasında oynayacağı karşılaşmada, İngiliz hakem düdük çalacak. İlk maçında Roma'ya 4-0 yenilen temsilcimiz, Alman ekibiyle saat 19.55'te karşılaşacak.
  1. 1.10.2019
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