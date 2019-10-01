Düdük İngiliz’de
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci karşılaşmasında Başakşehir, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.
- 1.10.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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