Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: İyi niyetli değiller - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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Başkanı : İyi niyetli değiller

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: İyi niyetli değiller

Medipol Başkanı , 1-1 biten karşılaşması sonrası hakem ile VAR hakemi 'ya tepki gösterdi.

Başkanı , maç sonu hakem ile VAR hakemi 'ya tepki gösterdi. Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Maçla ilgili konuşulacak çok pozisyon var. Bu öyle bir pozisyon ki bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmezse Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz ve Türk futbolunu ayağa kaldırmakta zorlanırız" diye konuştu. Soru almayan Göksel Gümüşdağ, konuşmasının ardından stattan ayrıldı.
  1. 24.9.2019
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