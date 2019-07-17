Başakşehir idmanına "VAR" damgası! Arda Turan... Son dakika haberleri - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Başakşehir idmanına "VAR" damgası! ... Son dakika haberleri

Başakşehir idmanına "VAR" damgası! Arda Turan... Son dakika haberleri

, hazırlıklarını 'da gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla sürdürdü. Antrenman sonunda oynanan çift kale maçın sonucunu VAR belirledi.

, hazırlıklarını 'da gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Salzburg şehrindeki kampın 9. gününde futbolcular, teknik direktör yönetimindeki akşam idmanına ısınma hareketleriyle başladı.

Koşu ve pas çalışması ile süren idman yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

İDMANDA KAZANAN TAKIMI VAR BELİRLEDİ

Antrenman sonunda oynanan çift kale maç ise kıran kırana geçti.

Yeşil takımın attığı ikinci gole Mossoro ofsayt gerekçesiyle yoğun şekilde itiraz etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Ajansı kameramanı Murat Karadağ'ın çektiği görüntülere başvuruldu.

Robinho, , Stefano Napoleoni ve 'nun ofsayt olmadığı yönündeki itirazları kamera kayıtlarıyla da doğrulandı ve karşılaşmayı yeşil takım kazandı.

Kazanan takımın oyuncuları büyük sevinç yaşarken, Mossoro'nun itirazları ise bir süre daha devam etti.

DÖRT OYUNCU AYRI ÇALIŞTI

kas zorlanması, Uğur Uçar da kas ezilmesi sebebiyle salonda çalıştı. Ajax ile oynanan maçta kas zorlanması nedeniyle oyundan çıkan ve tedavisi süren Fredrik Gulbrandsen ise takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.

Tedavisi süren da salonda çalıştı.

ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇI

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında yarın TSİ 19.00'da temsilcisi ile karşılaşacak.

ekibi, ilk hazırlık maçında Avusturya takımı USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci hazırlık maçında ekibi Ajax'a 2-1 kaybetmişti.

  1. 17.07.2019
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