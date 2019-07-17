Başakşehir idmanına "VAR" damgası! Arda Turan... Son dakika haberleri
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla sürdürdü. Antrenman sonunda oynanan çift kale maçın sonucunu VAR belirledi.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Salzburg şehrindeki kampın 9. gününde futbolcular, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki akşam idmanına ısınma hareketleriyle başladı.
Koşu ve pas çalışması ile süren idman yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.
İDMANDA KAZANAN TAKIMI VAR BELİRLEDİ
Antrenman sonunda oynanan çift kale maç ise kıran kırana geçti.
Yeşil takımın attığı ikinci gole Mossoro ofsayt gerekçesiyle yoğun şekilde itiraz etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Ajansı kameramanı Murat Karadağ'ın çektiği görüntülere başvuruldu.
Robinho, Arda Turan, Stefano Napoleoni ve Aurelien Chedjou'nun ofsayt olmadığı yönündeki itirazları kamera kayıtlarıyla da doğrulandı ve karşılaşmayı yeşil takım kazandı.
Kazanan takımın oyuncuları büyük sevinç yaşarken, Mossoro'nun itirazları ise bir süre daha devam etti.
DÖRT OYUNCU AYRI ÇALIŞTI
Demba Ba kas zorlanması, Uğur Uçar da kas ezilmesi sebebiyle salonda çalıştı. Ajax ile oynanan maçta kas zorlanması nedeniyle oyundan çıkan ve tedavisi süren Fredrik Gulbrandsen ise takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.
Tedavisi süren Alexandru Epureanu da salonda çalıştı.
ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇI
Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında yarın TSİ 19.00'da Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.
İstanbul ekibi, ilk hazırlık maçında Avusturya takımı USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci hazırlık maçında Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 kaybetmişti.
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Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Toplam 3
Yorum
Yasin bey Vakit çoktan geldi geçiyor gitmelidir 3 yıl önceden.
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Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Toplam 3
Yorum
Tuhaf bir durum İlk defa bir futbolcunun nokta koyamadigina şahit olduk..emeklilik de gereken bir şey.
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Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Toplam 3
Yorum
Trftr hakli Bu şekilde takımda kalması öncelikle kendi kariyerini dibe çekti. Fenerbahçe'ye de fayda getirmez. Yollar çoktan ayrilmaliydi.
Başakşehir idmanına "VAR" damgası! Arda Turan... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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