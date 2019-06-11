İrfan Can transferi zora girdi! Fenerbahçe...
11 Haziran 2019, Salı
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transferi zora girdi! ...

İrfan Can transferi zora girdi! Fenerbahçe...

'nin de gündeminde olan 'in milli futbolcusu Kahveci için İspanyol ekibi Sevilla'nın devre arasında belirlediği 12 milyon 'luk bonservis bedelini 7 milyon Euro seviyelerine indirdiği öğrenildi.

'nin de gündeminde olan 'in milli futbolcusu Kahveci için İspanyol ekibi Sevilla'nın devre arasında belirlediği 12 milyon 'luk bonservis bedelini 7 milyon Euro seviyelerine indirdiği öğrenildi. İrfan Can'ın özellikle sezonun 2'nci yarısında yaşadığı inişli çıkışlı grafiği nedeniyle transferini bekletmeye alan ekibi transferi uygun şartlarda bitirmenin planlarını yapıyor.

Medipol 'in 2016-2017 sezonunun devre arasında 1.7 milyon Euro ve bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay 'nden transfer ettiği İrfan Can Kahveci için İspanyol kulübü Sevilla devre arasında bonservisi için düşündüğü 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini, milli futbolcunun yaşadığı performans düşüşüne bağlı olarak 7 milyon Euro'ya çektiği öğrenildi. İrfan Can transferini askıya alan ve beklemeye geçen La Liga ekibi çok daha düşük bir ücret karşılığında transferi sonlandırmak amacında. Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle kurallarına uygun hareket ederek sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe, İrfan Can transferi teknik direktör tarafından çok istenilse de şartlar nedeniyle zor olduğu öğrenildi.

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