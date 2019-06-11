İrfan Can transferi zora girdi! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için İspanyol ekibi Sevilla'nın devre arasında belirlediği 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini 7 milyon Euro seviyelerine indirdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için İspanyol ekibi Sevilla'nın devre arasında belirlediği 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini 7 milyon Euro seviyelerine indirdiği öğrenildi. İrfan Can'ın özellikle sezonun 2'nci yarısında yaşadığı inişli çıkışlı grafiği nedeniyle transferini bekletmeye alan La Liga ekibi transferi uygun şartlarda bitirmenin planlarını yapıyor.
Medipol Başakşehir'in 2016-2017 sezonunun devre arasında 1.7 milyon Euro ve bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay Gençlerbirliği'nden transfer ettiği İrfan Can Kahveci için İspanyol kulübü Sevilla devre arasında bonservisi için düşündüğü 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini, milli futbolcunun yaşadığı performans düşüşüne bağlı olarak 7 milyon Euro'ya çektiği öğrenildi. İrfan Can transferini askıya alan ve beklemeye geçen La Liga ekibi çok daha düşük bir ücret karşılığında transferi sonlandırmak amacında. Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle Finansal Fair Play kurallarına uygun hareket ederek sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe, İrfan Can transferi teknik direktör Ersun Yanal tarafından çok istenilse de şartlar nedeniyle zor olduğu öğrenildi.
- 11.06.2019
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