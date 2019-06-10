Fenerbahçe'de 4 oyuncuya kulüp aranıyor
Transferde harekete geçen Fenerbahçe, ilk olarak kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmak istiyor. Ancak futbolcuların yüksek maaşı ve kötü performansı sarı lacivertli yönetimin elini zorluyor...
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