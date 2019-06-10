Başakşehir Okan Buruk'u resmen açıkladı
10 Haziran 2019, Pazartesi
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'u resmen açıkladı

Başakşehir Okan Buruk'u resmen açıkladı

'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan ve teknik direktör ile yollarını ayıran Medipol , 'la anlaştığını resmen duyurdu.

, ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Turuncu - Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır. Yarın saat 11:00'da stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir."

  1. 10.06.2019
  2. Güncelleme: 10.06.2019 16:08
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