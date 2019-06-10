Başakşehir Okan Buruk'u resmen açıkladı

Başakşehir, Okan Buruk ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Turuncu - Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır. Yarın saat 11:00'da stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir."