Başakşehir Okan Buruk'u resmen açıkladı
Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan ve teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la anlaştığını resmen duyurdu.
Başakşehir, Okan Buruk ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Turuncu - Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır. Yarın saat 11:00'da stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir."
- 10.06.2019
- Güncelleme: 10.06.2019 16:08
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Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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