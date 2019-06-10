CANLI | Beşiktaş'ta imza töreni 

İlk olarak sözü alan ve açılış konuşmasını yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Çok istediğimiz bir imzayı atıyorum bugün. Her şeyden evvel hayırlı olsun. Çok kıymetli Abdullah hocamıza da hayırlı olsun. Siyah beyaz size çok yakışmış."

"Başakşehir Başkanı Gümüşdağ ve kulübüne çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz stadımız olmadığı dönemde onların desteğini gördük. Güzel bir iletişimimiz var. Hocamla da uzun senelerdir çalışma arzumuz vardı, kendi de bilir."

"Sevgili Hocam, Başakşehir'den zaten ayrılmıştı ama biz yine de nezaketen Başakşehir tarafı ile bu konuyu konuştuk. Hocamızla da oturup kısa sürede bir noktaya kadar getirdik ne yapacağımız konusunda."

"Sevgi önemli ama benim için icraat tarafı da var. Beşiktaş'ın özündeki değerlere sahip olduğu için Abdullah hocayı çok seviyoruz."

"Şenol hocayla 4 sene çalıştık. Artık Beşiktaş'ın yeni bir sayfa açması gerekiyordu. Abdullah hocamız için de aynı şekilde. İki tane bembeyaz sayfa açıyoruz."

"Hocam kariyer olarak Şenol Güneş'i takip ediyor biliyorsunuz. Şenol Güneş de Beşiktaş'a geldiğinde şampiyonluğu yoktu."

Daha sonra sözü alan Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Zarif sözleri için Fikret Orman'a, sıcak karşılama için Beşiktaş ailesine teşekkür ederim"

"Bu sıcak karşılama için Beşiktaş ailesine teşekkür ediyorum. Başakşehir ailesine de teşekkürlerimi sunuyorum, benim bugün geldiğim noktada payı büyük olan bir kulüp."

"Beni hayatta tutan 3 şey var; dürüstlük, sadakat ve refah. Beşiktaş şerefiyle oynayıp, hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş bir kulüp ve buraya gelmekten büyük gurur duyuyorum. Nice şampiyonluklar yaşamak amacım."

"Şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan Beşiktaş kulübüne imza atmanın gururunu yaşıyorum."

"Bu arada Milli Takım'ı ve Şenol Güneş'i tebrik ediyorum. Bizim için bundan sonraki süreç milli takıma verilecek oyuncu sayısını çoğaltmak ve destek olmaktır."

"Beşiktaş scout ekibiyle bir toplantı yaptım, oyun organizasyonuna uygun oyuncu profili üzerinden çalışmalarımız devam ediyor. Bunu yönetime sunup, bundan sonraki sürece devam edeceğiz."

"İki şeyden taviz vermeyeceğim: Beşiktaş'ın mazisine layık bir duruş ve oynattığı oyunla taraftarının saygısını, rakip taraftarın gıpta ile baktığı bir takım hazırlama."

"Taraftar çok büyük güç, özellikle Beşiktaş taraftarı, bunu gördüm. Burada desibel rekorları kırıldı. Bizim oynattığımız oyunda topu geri alma süresi gibi bir şey vardır, bunu geri almak için Beşiktaş taraftarının coşkusu çok önemli."

"Başakşehir'e imza atarken de, şimdi burda da imza atarken, 'Ben para pul işlerinden anlamam, tefe tüfe bilmem' dedim."

"Bulunduğumuz yerde benim işim teknik-taktik işleri geliştirmektir. Beşiktaş taraftarı büyük bir güç. Bunu gördüm. Burada desibel rekorları kırıldı. Kendimi coşkulu hissediyorum."

"Biz biraz detaylı çalışıyoruz. Tüm departmanlarımızda profesyoneller olacak. Bunlarla çalışacağız. Gökhan Keskin ve Şenol Fidan, Beşiktaş'ın değeridir. Onlarla çalışmaya da devam edeceğiz."

"Oğuzhan, benim milli takıma aldığım oyuncuydu. O dönem Arsenal'den Beşiktaş'a transferiyle alakalı fikirlerimi söylemiştim. Yetenekli, eksikleri var. Bunları konuşacağız. Güçsüz taraflarıyla ilgili çalışmalar yapıp Oğuzhan'ı hem Beşiktaş'a hem milli takıma kazandıracağız."

"Kafamda Beşiktaş için belli bir oyun sistemi var. Savunmada dar, hücumda geniş bir takım izleyeceksiniz."

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