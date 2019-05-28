Başakşehir'den Adebayor ve Demba Ba kararı! Transfer haberleri...
28 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Başakşehir'den Adebayor ve Demba Ba kararı!

Başakşehir'den Adebayor ve kararı!

Başakşehir'den Adebayor ve Demba Ba kararı!

’de sezonu ikinci sırada bitiren , sezon başında kiralık olarak Antalyaspor'a gönderdiği 'in ortaya koyduğu başarılı performansın ardından golcü futbolcuyu önümüzdeki sezon kadroda tutma kararı aldı. Turuncu-lacivertliler, yüksek maliyetli Adebayor ve ile ise yollarını ayıracak.

, kadrosunda yapılanmaya gidiyor. Ligin yaş ortalaması en yüksek takımları arasında yer alan turuncu-lacivertliler, hem gençleşecek hem de maliyeti fazla olan futbolcularla yollarını ayırarak kasasını güçlendirecek.

İstanbul ekibi, bu harekata santrfor bölgesinden başlayacak. Devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sakatlığından dolayı fazla şansı bulamayan 34 yaşındaki ve son dönemlerde çok fazla kadroda tercih edilmeyen 35 yaşındaki Adebayor ile yollar ayrılacak. Sezon başında kiralık olarak Antalyaspor'a gönderilen ile 2019-2020 sezonunda tekrar takımla birlikte olacak.

  1. 28.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir'den Adebayor ve Demba Ba kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN