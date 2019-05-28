Başakşehir'den Adebayor ve Demba Ba kararı!
Spor Toto Süper Lig’de sezonu ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir, sezon başında kiralık olarak Antalyaspor'a gönderdiği Mevlüt Erdinç'in ortaya koyduğu başarılı performansın ardından golcü futbolcuyu önümüzdeki sezon kadroda tutma kararı aldı. Turuncu-lacivertliler, yüksek maliyetli Adebayor ve Demba Ba ile ise yollarını ayıracak.
Medipol Başakşehir, kadrosunda yapılanmaya gidiyor. Ligin yaş ortalaması en yüksek takımları arasında yer alan turuncu-lacivertliler, hem gençleşecek hem de maliyeti fazla olan futbolcularla yollarını ayırarak kasasını güçlendirecek.
İstanbul ekibi, bu harekata santrfor bölgesinden başlayacak. Devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sakatlığından dolayı fazla şansı bulamayan 34 yaşındaki Demba Ba ve son dönemlerde çok fazla kadroda tercih edilmeyen 35 yaşındaki Adebayor ile yollar ayrılacak. Sezon başında kiralık olarak Antalyaspor'a gönderilen Mevlüt Erdinç ile 2019-2020 sezonunda tekrar takımla birlikte olacak.
- 28.05.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Başakşehir'den Adebayor ve Demba Ba kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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