Başakşehir'den Adebayor ve Demba Ba kararı!

Medipol Başakşehir, kadrosunda yapılanmaya gidiyor. Ligin yaş ortalaması en yüksek takımları arasında yer alan turuncu-lacivertliler, hem gençleşecek hem de maliyeti fazla olan futbolcularla yollarını ayırarak kasasını güçlendirecek.

İstanbul ekibi, bu harekata santrfor bölgesinden başlayacak. Devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sakatlığından dolayı fazla şansı bulamayan 34 yaşındaki Demba Ba ve son dönemlerde çok fazla kadroda tercih edilmeyen 35 yaşındaki Adebayor ile yollar ayrılacak. Sezon başında kiralık olarak Antalyaspor'a gönderilen Mevlüt Erdinç ile 2019-2020 sezonunda tekrar takımla birlikte olacak.