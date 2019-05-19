Başakşehir taraftarı 10 otobüsle yola çıktı
19 Mayıs 2019, Pazar
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Başakşehir taraftarı 10 otobüsle yola çıktı

Başakşehir taraftarı 10 otobüsle yola çıktı

Süper Lig'in 33. haftasında Galtasaray' a konuk olacak şampiyonluk fırsatını kaybetmek istemiyor. Aslantepe'de oynanacak olan bu kritik mücadeleye az bir süre kala Başakşehirli taraftarlar stadına hareket etti.

'de bu akşam 'a konuk olacak olan 'de, turuncu-lacivertli taraftarlar, takımlarını desteklemek üzere Stadı'na hareket etti. Günün erken saatlerinde Stadı önünde toplanan ve uzun süre tesislerin önünde takıma moral vermek için tezahüratlarda bulunan Başakşehirli taraftalar, kendilerine tahsis edilen 10 otobüsle Seyrantepe'ye doğru yola çıktı.

Yolculuk öncesinde geniş güvenlik aramasından geçen taraftarların üzerinde bulunan meşaleler, otobüslere alınmadı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TARAFTARI TÜRK TELEKOM STADI'NDA

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir'in taraftarları, karşılaşmanın oynanacağı stada ulaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na 10 otobüsle gelen turuncu-lacivertli taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından stada alındı.

  1. 19.05.2019
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