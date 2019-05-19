Başakşehir taraftarı 10 otobüsle yola çıktı
Süper Lig'in 33. haftasında Galtasaray' a konuk olacak Medipol Başakşehir şampiyonluk fırsatını kaybetmek istemiyor. Aslantepe'de oynanacak olan bu kritik mücadeleye az bir süre kala Başakşehirli taraftarlar Galatasaray stadına hareket etti.
Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Galatasaray'a konuk olacak olan Medipol Başakşehir'de, turuncu-lacivertli taraftarlar, takımlarını desteklemek üzere Türk Telekom Stadı'na hareket etti. Günün erken saatlerinde Fatih Terim Stadı önünde toplanan ve uzun süre tesislerin önünde takıma moral vermek için tezahüratlarda bulunan Başakşehirli taraftalar, kendilerine tahsis edilen 10 otobüsle Seyrantepe'ye doğru yola çıktı.
Yolculuk öncesinde geniş güvenlik aramasından geçen taraftarların üzerinde bulunan meşaleler, otobüslere alınmadı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TARAFTARI TÜRK TELEKOM STADI'NDA
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir'in taraftarları, karşılaşmanın oynanacağı stada ulaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na 10 otobüsle gelen turuncu-lacivertli taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından stada alındı.
- 19.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Başakşehir taraftarı 10 otobüsle yola çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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