Medipol Başakşehir kayıpsız devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Bursaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Dün hava koşulları nedeniyle bugün saat 19.00'a ertelenen ve 5'nci dakikadan itibaren oynanan mücadelede Başakşehir'in gollerini 17'nci dakikada Mossoro, 40'ıncı dakikada Visca ve 90+1'inci dakikada Demba Ba kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Sağ kanattan içeri doğru hareket eden Caiçara'nın ceza sahası içerisine girmeden yerden sert ortasında arka direkte topla buluşan Mossoro'nun şutu ağlarla buluştu: 1-0.

34'üncü dakikada Bursaspor beraberlik golüne yaklaştı. Aytaç'ın hücum yönünün sağından ceza sahasına yaptığı tehlikeli ortaya Sakho dokunamadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

40'ıncı dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Arda Turan'ın ara pasında geniş alanda topla buluşan Visca topla ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla durumu 2-0 yaptı.

42'nci dakikada Bursaspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Sakho'nun sağ kanattan ceza sahasına yerden sert ortasında Lima topu auta gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

66'ncı dakikada Bursaspor Yusuf ile gole çok yaklaştı. Aytaç'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf'un şutunu kaleci Mert kornere gönderdi.

82'nci dakikada Bursaspor farklı 1'e indirme şansını yakaladı. Sağ kanattan Saivet'in ortasında müsait pozisyondaki Aytaç'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

90+1'inci dakikada Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Edin Visca'nın topla ceza sahasına girdiği pozisyonda meşin yuvarlığı Demba Ba'ya çıkardı. Ba topu boş kaleye gönderdi: 3-0.

Mücadele Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudryashov, İrfan, Emre (Dk. 80 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 88 Jojic), Arda, Robinho (Dk. 76 Demba Ba)

BURSASPOR: Muhammed - Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Shehu (Dk. 80 Umut Nayir), Lima (Dk. 61 Saivet), Latovlevici (Dk. 46 Yusuf), Sakho

GOLLER: Dk. 17 Mossoro, Dk. 40 Visca, Dk. 90+1 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Sakho, Ertuğrul (Bursaspor)