Başakşehir’de PES Turnuvası’nın finali yapıldı

İlçe genelindeki liseler arasında öğrencilere sporu aşılamak ve yetenek becerilerini gözlemleyerek uygun branşlara yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen oyunlarda macera parkuru, bilyalı tornet, balon futbolu, paintball ve canlı langırt müsabakalarının ardından PES Turnuvası ile final yapıldı.



Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen turnuvanın son gününde, öğrenciler oyun konsollarında sanal futbol maçları yaparak şampiyonluk için mücadele etti.



"PES TAMAMEN TAKTİKLER ÜZERİNE KURULU OYUN"

PES Turnuvası'nın son gününde yarışan öğrenciler de yaşadıkları heyecanı dile getirdi. PES oynamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren bir öğrenci, "Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'na çok teşekkür ederim. Dün de geldim ve kazandım. Bugün de takım arkadaşımla oynuyorum" derken, başka bir öğrenci ise "PES bir futbol oyunu ve tamamen taktikler üzerine kurulu bir oyun. Şimdiye kadar çok zorlu rakipler çıktı karşıma. Burada yarışan herkese başarılar diliyorum" dedi.



"AMACIMIZ GENÇLERİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KORUMAK"

PES Turnuvası'nın ve Gençlik Oyunları'nın sosyal amaçlı bir proje olduğuna dikkat çeken Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bin 400 gencimizle yarıştık. Bu sadece PES Turnuvası'ndan ibaret bir organizasyon değil. Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu. 23 dalda yapılıyor ve PES sadece bu branşlardan bir tanesi. Bugün sonlandırmış olduk. Bu turnuvalarla ilgili asıl amacımız hem gençler eğlensin, gençlerin meşguliyeti olsun. Yani sosyal amaçlı bir proje. Eğer gençlerin meşguliyeti olursa o zaman sokaktaki kötü alışkanlıklarla uğraşmazlar. Bizim gençliğimiz gerçekten çok önemli" ifadelerini kullandı.



Öğrencilerle yakından ilgilenerek, heyecanlarına ortak olan Başkan Yasin Kartoğlu, daha sonra gençlerle PES oynadı.