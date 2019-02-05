Robinho'nun hareketi Visca'yı "onurlandırdı"
05 Şubat 2019, Salı
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'nun hareketi Visca'yı "onurlandırdı"

Robinho'nun hareketi Visca'yı "onurlandırdı"

'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri maçta takım arkadaşı 'nun "kramponunu silmesinin" kendisini onurlandırdığını ifade etti.

Brezilyalı yıldız futbolcu , Visca'nın pasını gole çevirip takımını 2-0 öne geçirdikten sonra gol sevincini Bosnalı futbolcunun kramponu siliyor gibi yaparak yaşamıştı.

medyasında da geniş yer bulan bu fotoğrafı yorumlayan Visca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür bir gol sevincinin kendiliğinden geliştiğini belirterek, "Ben golün asistini yaptım, o da usulünce teşekkür etti." dedi.

"Mükemmel bir futbolcu" olarak nitelendirdiği Robinho'nun kendiliğinden gelişen bu kutlamada kramponunu silerek kendisini onurlandırdığını söyleyen Visca, "Robinho ve onun kariyeri hakkında çok konuşmaya gerek yok. Futbolun her saniyesini anlıyor. Geçen maçta da o benim golümü hazırlamıştı. Robinho gerçekten büyük bir futbolcu." diye konuştu.

Şampiyonluk yolundaki en yakın rakipleri 'ın 8 puan önünde olmalarını da değerlendiren Visca, "Aradaki fark önemli, ama geçen iki sezonun son 5-6 haftasında şampiyonluğu kaybettiğimizi unutmayalım. Bu sezon daha tecrübeli ve dikkatliyiz. 8 puanlık fark güzel, ama maç maç düşünürsek hedefimize ulaşabiliriz. Harika bir takımız ve iyi oynuyoruz. Dikkatli ve motive olmalıyız, zira büyük takımlar hızlı bir şekilde yarışa dönebilir. Futbolda her şey mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Son iki sezonda yapılan hataları tekrarlamayacaklarına inandığını söyleyen Visca, sezon sonunda nihayet şampiyonu olmak istediklerini ifade etti.

Kendi performansını da değerlendiren Bosnalı futbolcu, "Performansımdan memnunum. Harika hissediyorum. Sezon sonuna kadar daha da iyi olmak için elimden geleni yapacağım. Takım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum, zira takım olmak en önemlisi." yorumunda bulundu.

  1. 5.2.2019 13:05
  2. Güncelleme: 5.2.2019 14:00
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