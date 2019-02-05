Medipol Başakşehir Avrupa'nın zirvesinde

Süper Lig'de geride kalan 20 maçta kalesinde yalnızca 10 gol gören turuncu-lacivertli ekip, 0,5'lik gol yeme ortalamasını yakaladı. İstanbul ekibi, bu ortalama ile zirvede yer aldı.

EN YAKIN LİVERPOOL

Medipol Başakşehir'e bu alanda en yakın takım İngiltere 1. Futbol Ligi'nde 29 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Liverpool.

İngiliz ekibi, geride kalan 25 maçta kalesinde 15 gol gördü ve 0,6'lık gol yeme ortalamasına sahip oldu.

ÜÇÜNCÜ SIRADA PSG

Fransa Ligi'ni son yıllarda domine eden Paris Saint-Germain de bu sıralamada 3. basamakta yer alıyor.

Başkent ekibi, ligde geride kalan 21 maçta 13 gole izin verdi ve 0,62'lik gol yeme ortalamasını tutturdu.

İSPANYA'DA BARCELONA DEĞİL ATLETİCO MADRİD

İspanya Ligi'nde ise en az gol yiyen takım lider Barcelona'yı bu alanda geride bırakan 2. sıradaki Atletico Madrid.

Madrid temsilcisi La Liga'da 22 maçta kalesinde 14 gol gördü ve 0,64'lük ortalamayı yakaladı.

Barcelona ise bu süreçte kalesinde 23 gol gördü ve 1,04'lük ortalamaya sahip oldu.

MÖNCHENGLADBACH VE LEİPZİG ZİRVEDE

Almanya'da da İspanya'dakine benzer bir durum ortaya çıktı. Lider Borussia Dortmund, 20 maçta 20 golle 1 gol yeme ortalamasına sahip. İkinci sırada yer alan Borussia Mönchengladbach ve 4. sıradaki Leipzig ise bu alanda lideri geride bırakıyor.

Mönchengladbach ile Leipzig 20 maçta yedikleri 18'er golle 0,9'luk gol yeme ortalamasını tutturdu.

JUVENTUS'UN ORTALAMASI 0,68

Avrupa'nın en az gol yiyen takım sıralamasında ise İtalya'dan Juventus öne çıktı.

Torino ekibi, 22 maçta yediği 15 golle 0,68'lik gol yeme ortalamasını yakaladı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en az gol yiyen takımlar şöyle sıralandı:

Lig adı Takım adı Maç sayısı Yediği gol Ortalama Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir 20 10 0,5 İngiltere Ligi Liverpool 25 15 0,6 Fransa Ligi Paris Saint-Germain 21 13 0,62 İspanya Ligi Atletico Madrid 22 14 0,64 İtalya Ligi Juventus 22 15 0,68 Almanya Ligi Mönchengladbach - Leipzig 20 18 0,9

Avrupa'nın diğer önemli liglerinden olan Portekiz Ligi'nde Porto ve Hollanda Ligi'nde de PSV Eindhoven 20'şer maçta 11'er golle, 0,55'lik ortalamayı tutturdu.