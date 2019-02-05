Medipol Başakşehir'den fuar ziyareti
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolculardan Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah ve İrfan Can Kahveci, takımın forma sponsoru olan Deco Vita'nın standını ziyaret etti. CNR Expo'da düzenlenen fuara katılan Avcı ve futbolcular, ürünler hakkında bilgi aldıktan sonra forma imzaladılar.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolculardan Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah ve İrfan Can Kahveci, takımın forma sponsoru olan Deco Vita'nın standını ziyaret etti. CNR Expo'da düzenlenen fuara katılan Avcı ve futbolcular, ürünler hakkında bilgi aldıktan sonra forma imzaladılar.
Abdullah Avcı, hem spora hem de takıma destek olan firmaya teşekkür ederek, ''Biz tabii buraya gelmedikten sonra seramikle alakalı pek bir şey bilmiyorduk. Sadece dışarıdan görüntüsü ile bakıyorduk ama son yapılan çalışmalara baktığımda sağlıkla ilgili de son derece önemli organizasyonları var. 100 ülkeye de ihracat var. Bu son derece önemli bir rakam. Onların yaptığı ihracatı biz de futbolda hem Türkiye'yi temsi ederek hem de oyuncu vererek uygularız. Organizasyon için herkese teşekkür ederim'' dedi.
- 5.2.2019 15:15
- Güncelleme: 5.2.2019 17:33
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi
Toplam 1
Yorum
azat yener sizi seviyoruz gs
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Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal demirören dönemine benzemeye başladık.kilit oyuncuların sık sık satılması takımı olumsuz etkiliyor ve yarış dışı kalıyoruz
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Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal önümüzdeki sezon için birçok bölgede revizyona gidilmesi lazım
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