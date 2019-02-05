Medipol Başakşehir'den fuar ziyareti

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolculardan Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah ve İrfan Can Kahveci, takımın forma sponsoru olan Deco Vita'nın standını ziyaret etti. CNR Expo'da düzenlenen fuara katılan Avcı ve futbolcular, ürünler hakkında bilgi aldıktan sonra forma imzaladılar.

Abdullah Avcı, hem spora hem de takıma destek olan firmaya teşekkür ederek, ''Biz tabii buraya gelmedikten sonra seramikle alakalı pek bir şey bilmiyorduk. Sadece dışarıdan görüntüsü ile bakıyorduk ama son yapılan çalışmalara baktığımda sağlıkla ilgili de son derece önemli organizasyonları var. 100 ülkeye de ihracat var. Bu son derece önemli bir rakam. Onların yaptığı ihracatı biz de futbolda hem Türkiye'yi temsi ederek hem de oyuncu vererek uygularız. Organizasyon için herkese teşekkür ederim'' dedi.