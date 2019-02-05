Medipol Başakşehir'den fuar ziyareti
05 Şubat 2019, Salı
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Medipol Başakşehir'den ziyareti

Medipol Başakşehir'den fuar ziyareti

, futbolculardan , ve , takımın forma sponsoru olan 'nın standını ziyaret etti. Expo'da düzenlenen fuara katılan Avcı ve futbolcular, ürünler hakkında bilgi aldıktan sonra forma imzaladılar.

, futbolculardan , ve , takımın forma sponsoru olan 'nın standını ziyaret etti. Expo'da düzenlenen fuara katılan Avcı ve futbolcular, ürünler hakkında bilgi aldıktan sonra forma imzaladılar.

Abdullah Avcı, hem spora hem de takıma destek olan firmaya teşekkür ederek, ''Biz tabii buraya gelmedikten sonra seramikle alakalı pek bir şey bilmiyorduk. Sadece dışarıdan görüntüsü ile bakıyorduk ama son yapılan çalışmalara baktığımda sağlıkla ilgili de son derece önemli organizasyonları var. 100 ülkeye de var. Bu son derece önemli bir rakam. Onların yaptığı ihracatı biz de futbolda hem 'yi temsi ederek hem de oyuncu vererek uygularız. Organizasyon için herkese teşekkür ederim'' dedi.

  1. 5.2.2019 15:15
  2. Güncelleme: 5.2.2019 17:33
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