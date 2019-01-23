Demba Ba bombası
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Demba Ba bombası

Lider Medipol ; Beşiktaş ve Göztepe’nin Senegalli eski  yıldız golcüsünü etti.

Kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı ile güçlendiren , son bombayı patlattı. Turuncu-lacivertliler, 'yı Shenhua'dan sezon sonuna kadar kiraladı.

Başakşehir'in bu için kasasından 2 milyon euro çıktığı öğrenildi. Önce boz baykuş maskesi takan bir futbolcu görseli paylaşan İstanbul ekibi, sonra video ile maskeyi takanın Ba olduğunu duyurdu.

Başakşehir, Demba Ba'nın transferini Godfather, Müslüm Gürses ve ünlü dizi Çocuklar Duymasın'daki Haluk karakterinin yer aldığı bir video ile duyurdu.

2 sezon Beşiktaş, 1 sezon da Göztepe formasıyla Süper Lig'de mücadele eden 34 yaşındaki Senegalli golcü, 4. kez Türkiye'de top koşturacak.

Ba, Türkiye'de Beşiktaş'la 46 maçta 28, Göztepe'yle 13 maçta 7 gol attı.

  1. 23.1.2019
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