Demba Ba bombası

Kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı ile güçlendiren Başakşehir, son bombayı patlattı. Turuncu-lacivertliler, Demba Ba'yı Shenhua'dan sezon sonuna kadar kiraladı.

Başakşehir'in bu transfer için kasasından 2 milyon euro çıktığı öğrenildi. Önce boz baykuş maskesi takan bir futbolcu görseli paylaşan İstanbul ekibi, sonra video ile maskeyi takanın Ba olduğunu duyurdu.

Başakşehir, Demba Ba'nın transferini Godfather, Müslüm Gürses ve ünlü dizi Çocuklar Duymasın'daki Haluk karakterinin yer aldığı bir video ile duyurdu.

2 sezon Beşiktaş, 1 sezon da Göztepe formasıyla Süper Lig'de mücadele eden 34 yaşındaki Senegalli golcü, 4. kez Türkiye'de top koşturacak.

Ba, Türkiye'de Beşiktaş'la 46 maçta 28, Göztepe'yle 13 maçta 7 gol attı.