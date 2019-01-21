Dokunulmaz Arda Turan!
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Dokunulmaz !

Dokunulmaz Arda Turan!

Başakşehirli 'ın dün atılmaması hakem Meler'in marifetiydi!

Başakşehirli 'ın dün atılmaması hakem Meler'in marifetiydi! İkinci golden önce Abdülkadir'in Ömür'ün ayağına basan, ardından Pereira'nın ayağını kıran Arda, ikinci yarıda Hüseyin Türkmen'e dirsek atınca sarı kart gördü. Bu ana kadar oyundan atılmalıydı.
  1. 21.1.2019
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