Başakşehir'de Serdar Taşçı ilk maçına çıktı
11 Ocak 2019, Cuma
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Başakşehir'de ilk maçına çıktı

Başakşehir'de Serdar Taşçı ilk maçına çıktı

'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan , ekibi 'ı 3-1 mağlup etti.

Başakşehir'in gollerini 7'nci dakikada Caiçara, 33'üncü dakikada İrfan ve 75'inci dakikada Jojic kaydetti. Rakibin tek golü ise 74'üncü dakikada Pinas'tan geldi.

Teknik Direktörü Abdullah Avcı mücadeleye - Caiçara, Epureanu, , Karim, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho 11'i ile başladı.

Avcı, maçın ilk yarısında Visca yerine Adebayor'u oyuna sürerken mücadelenin ikinci yarısına Mert Günok - Uğur, Attamah, Mert Çelik, Karim, Soner, Gökhan, Jojic, Elia, Napoleoni, Bajic 11'i ile çıktı.

SERDAR TAŞÇI YENİ TAKIMININ FORMASIYLA İLK KEZ SAHADA

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Serdar Taşcı da ilk kez Medipol Başakşehir formasını sırtına geçirdi. Deneyimli stoper, mücadeleye ilk 11'de başlayan Mert Çelik yerine 70'inci dakikada oyuna dahil oldu.

  1. 11.1.2019 19:20
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