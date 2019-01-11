Başakşehir 2 futbolcuyla yollarını ayırıyor
11 Ocak 2019, Cuma
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Başakşehir 2 futbolcuyla yollarını ayırıyor

Başakşehir 2 futbolcuyla yollarını ayırıyor

, ve ile yollarını ayırıyor.

Kadrosuna son olarak 'dan Robinho'yu katan lider , transferde hareketli dakikalar yaşıyor. Asistanaliz.com'da yer alan habere göre, ekibinin ve ile yollarını ayıracağı belirtildi.
Başakşehir yönetiminin 2 futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları yönünde talimat verdiği ve yaşanan gelişme sonrası oyuncuların arayış içine girdiği kaydedildi.

Öte yandan durumu merak konusu olan Medipol Başakşehir'in bir diğer yıldız ismi Elia'nın ise takımda kalacağı öğrenildi.

  1. 11.1.2019 10:54
  2. Güncelleme: 11.1.2019 11:11
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