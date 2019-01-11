Başakşehir 2 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Medipol Başakşehir, Kerim Frei ve Milos Jojic ile yollarını ayırıyor.
Kadrosuna son olarak Sivasspor'dan Robinho'yu katan lider Medipol Başakşehir, transferde hareketli dakikalar yaşıyor. Asistanaliz.com'da yer alan habere göre, İstanbul ekibinin Kerim Frei ve Milos Jojic ile yollarını ayıracağı belirtildi.
Başakşehir yönetiminin 2 futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları yönünde talimat verdiği ve yaşanan gelişme sonrası oyuncuların arayış içine girdiği kaydedildi.
Öte yandan durumu merak konusu olan Medipol Başakşehir'in bir diğer yıldız ismi Elia'nın ise takımda kalacağı öğrenildi.
- 11.1.2019 10:54
- Güncelleme: 11.1.2019 11:11
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
dobra dobra beşiktaşa geldi diye iyi şeyler söylemek lazım demek. yusuf efendi Trabzon nerenin takımıydı acaba? orda oynarken buraka sövmek serbestmiydi
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
murat1903 çıktıgın hermaçtan yuhalanırsın inşallah
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Ekuban bizim!
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah elimizden kaçırmayız ? Yoksa seneye fiyatı 5 ' e katlar ?
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