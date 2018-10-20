Cezası biten Arda Turan forma şansı bulamadı – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Cezası biten forma şansı bulamadı

    Cezası biten Arda Turan forma şansı bulamadı

    'in 9'uncu haftasında kendi sahasında 'u 1-0 mağlup ederken, 10 maçlık cezası sona eren karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

    ikinci yarıda üç oyuncu değişikliğine giderken, geçen sezon oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek 10 maçlık cezaya çarptırılan ve cezası bu maçta sona eren 'a şans vermedi.

    2.5 MİLYON TL CEZA, 12.5 YIL HAPİS İSTEMİ VE YEDEK KULÜBESİ...
    Deneyimli futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasının ardından Kulübü tarafından 2.5 milyon TL para cezasına çarptırılmış ve yıldız oyuncunun mahkeme tarafından 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsi istenmişti. Bu yaptırımların ardından kamuoyunda gözler Medipol Başakşehir - maçına çevrilirken, bu mücadelede teknik direktör Abdullah Avcı, Arda Turan'ı maç kadrosuna dahil etti. Geçen sezondan bulunan 10 maçlık cezasını noktalayan deneyimli futbolcu, maç kadrosuna alınmasına karşın teknik direktör Abdullah Avcı tarafından oyuna dahil edilmedi.

    1. 20.10.2018 19:04
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