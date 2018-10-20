Cezası biten Arda Turan forma şansı bulamadı
Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir kendi sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup ederken, 10 maçlık cezası sona eren Arda Turan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı ikinci yarıda üç oyuncu değişikliğine giderken, geçen sezon oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek 10 maçlık cezaya çarptırılan ve cezası bu maçta sona eren Arda Turan'a şans vermedi.
2.5 MİLYON TL CEZA, 12.5 YIL HAPİS İSTEMİ VE YEDEK KULÜBESİ...
Deneyimli futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasının ardından Medipol Başakşehir Kulübü tarafından 2.5 milyon TL para cezasına çarptırılmış ve yıldız oyuncunun mahkeme tarafından 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsi istenmişti. Bu yaptırımların ardından kamuoyunda gözler Medipol Başakşehir - Kayserispor maçına çevrilirken, bu mücadelede teknik direktör Abdullah Avcı, Arda Turan'ı maç kadrosuna dahil etti. Geçen sezondan bulunan 10 maçlık cezasını noktalayan deneyimli futbolcu, maç kadrosuna alınmasına karşın teknik direktör Abdullah Avcı tarafından oyuna dahil edilmedi.
- 20.10.2018 19:04
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