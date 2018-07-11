Medipol Başakşehir salonda kuvvet depoladı

İstanbul ekibinin, Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirdiği kampın 3'üncü gününde futbolcular, bu sabah salonda kuvvet çalışması gerçekleştirirken, kaleciler ise sahada çalışmalarını sürdürdü.



Başakşehir, günün ikinci antrenmanını ise saat 18.00'de sahada yapacak.