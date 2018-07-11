Medipol Başakşehir salonda kuvvet depoladı – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    salonda kuvvet depoladı

    Medipol Başakşehir salonda kuvvet depoladı

    , yeni sezon hazırlıklarını Salzburg kampında sürdürüyor.

    ekibinin, 'nın Salzburg kentinde gerçekleştirdiği kampın 3'üncü gününde futbolcular, bu sabah salonda kuvvet çalışması gerçekleştirirken, kaleciler ise sahada çalışmalarını sürdürdü.

    Başakşehir, günün ikinci antrenmanını ise saat 18.00'de sahada yapacak.

    1. 11.7.2018 16:06
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