Başakşehir'den çok konuşulacak paylaşım
Medipol Başakşehir twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı
Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, twitter hesabından başta Galatasaray olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da tebrik ederek, "Sizlerle yarışmak büyük keyifti" yazdı.
- 19.5.2018 22:33
- Güncelleme: 20.5.2018 01:45
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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