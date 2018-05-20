Başakşehir'den çok konuşulacak paylaşım – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Başakşehir'den çok konuşulacak paylaşım

    Başakşehir'den çok konuşulacak paylaşım

    twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı

    'i 3. sırada tamamlayan , twitter hesabından başta olmak üzere ve 'ı da tebrik ederek, "Sizlerle yarışmak büyük keyifti" yazdı.

    1. 19.5.2018 22:33
    2. Güncelleme: 20.5.2018 01:45
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