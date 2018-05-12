PFDK skandalı!

Başakşehirli Arda Turan'a PFDK tarafından verilen 16 maçlık tarihi ceza, futbol kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Özellikle TFF Hukuk Müşavirliği'nin 36. Maddeyle "fiili müdahale"den gönderdiği dosyanın PFDK'de 44. Maddeden "saldırı"dan işleme sokulması büyük bir haksızlık olarak değerlendirildi. A Spor'a konuşan Sporx Genel Yayın Yönetmeni Tahir Kum, Arda Turan'a verilen 16 maç cezanın emsal kararlarla örtüşmediği için haksız olduğunu ve Tahkim Kurulu'nda indirilmesi gerektiğini vurguladı. İşte Kum'un açıklamalarından öne çıkanlar:



10 MAÇ CEZA ÇELiŞKiLi

"TFF Hukuk müşavirliği sevki fiili müdahaleden yani 36. Maddeden yaptı. Bunun karşılığı da 3-6 maçtır. PFDK ise fiili müdahale değil saldırı olduğunu söyleyerek 44. Maddeye göre 10 resmi müsabakadan men etti. Engin Baytar'ın cezası bu olayda emsal kabul edilmeli. O hareketin karşılığı 5-10'ken, 8 maç verilmişti. Geçtiğimiz günlerde Düzcesporlu Tayfun Yanar da aynı 36. Maddeden sevk edildi ve PFDK 3 maç verdi. Örneklerle karşılaştırırsak Arda Turan'ın benzer bir olayda 10 maç alması çelişkilidir."



6 MAÇ, 4'E DÜŞÜRÜLMELİ

"PFDK üyelerinden 7'si de oybirliğiyle saldırı demiştir. Tahkim Kurulu bu kararı bozacaktır. Daha önceki emsalleriyle saldırı değil fiili müdahaleye yakındır. Disiplin Talimatının 10 maddesi, 'İhraç sonrası hakaret ve tehdit bütün olarak düşünülmeli, ayrı değerlendirilemez' diyor. Buradan aldığı 6 maçlık ceza da 4'e düşürülmelidir. Tahkim'den gelecek nihai karar 9-11 maç olacaktır."





TAHKiM SÜRECi BAŞLADI

Arda Turan'ın 16 maçlık tarihi cezasının ardından gözlerin çevrildiği TFF Tahkim Kurulu'nun önünde 3 seçenek bulunuyor: 1- Sportmenliğe aykırı hareketten sevk edilen Arda Turan'a saldırıdan ceza verilmesi, Tahkim tarafından onanabilir veya türü değiştirilebilir. Bu uygulanırsa 10 yerine 3-6 maç men uygulanacak. 2- PFDK, disiplin talimatının 10. Maddesi kapsamında hakaret ve tehditi ayrı değerlendirip 3'erden 6 maç verdi. Tahkim, aynı talimatın 2. Bendinde yer alan "fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir" durumunu işleme alabilir. Yani kurul, menleri ayrı değerlendirip 4-5 maç vererek tek cezaya döndürebilir. 3- Kurul; hakaret, saldırı ve tehditten ceza verdiği Arda'ya talimatlar gereği 8-11 maç ceza vererek indirime gidebilir.

SERT BiR CEZA

REKOR ceza alan Arda Turan İspanyol basınında da gündeme oturdu. Milli yıldızın kulübü Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesi, cezanın tarihi bir karar olduğunu belirtti. Katalan gazetesi ayrıca, oyuncuya sert bir ceza verildiği yorumunda bulundu.



BABASI RAHATSIZLANDI

Arda Turan'ın babası dün öğle saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Anjiyo yapılan ve tetkiklerden geçirilen Adnan Turan'ın rahatsızlığının cezadan sonra olması dikkat çekti. Ciddi bir sorunu bulunmayan baba Turan'ın bugün taburcu edilmesi bekleniyor



İSPANYOLLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Barcelona'dan Başakşehir'e kiralanan Arda Turan'a verilen 16 mac ceza, Katalan kulübünde de şaşkınlıkla karşılandı. Milli yıldızın takım arkadaşlarının, Arda'ya destek olmak için aradığı ve moral verdiği öğrenildi.



Adam mı öldürdü? - Mini yorum Turgay Demir

Düşmanıma bile haksızlık yapılmasını istemem. 16 maç demek yarım sezon demek. Adam öldürmedi ki ne yaptı Arda Turan? Sevk edilen maddeye baktığımızda, madde yolda değişmediyse 8 maç ceza alması lazım. TFF Hukuk Kurulu Arda Turan'ı fiili müdahaleden sevk etti, verilen ceza saldırıdan. Bu da çok garip... Toplumu germeye mi çalışıyorlar? Federasyon iyi işler yapıyor fakat bu PFDK'yı gözden geçirmeli. Bu kurulların kararlarıyla Federasyon zan altında bırakılıyor. Kamu vicdanını rahatsız edici hareketler bunlar. Sayın Demirören'den rica ediyorum bu PFDK'yı incelesin. Çok ciddi haksızlık ve orantısız ceza uygulaması var, inşallah düzeltilir.