Arda ve Mossoro'ya destek mesajı
Medipol Başakşehirli futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri karşılaşma sonrası soyunma odasından bir video çekerek PFDK'dan ağır cezalar alan Arda Turan ve Mossoro'ya destek verdi.
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