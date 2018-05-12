Arda ve Mossoro'ya destek mesajı – Fotomaç TV
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    Arda ve Mossoro'ya destek mesajı

    Medipol Başakşehirli futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri karşılaşma sonrası soyunma odasından bir video çekerek PFDK'dan ağır cezalar alan Arda Turan ve Mossoro'ya destek verdi.

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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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