Başakşehir’de 5 futbolcu, eski takımı Galatasaray’a karşı – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’de 5 futbolcu, eski takımı ’a karşı

    Başakşehir’de 5 futbolcu, eski takımı Galatasaray’a karşı

    Medipol ’de , , Chedjou, Emre Belözoğlu ve , eski takımı karşı mücadele edecek.

    'in 29. haftasında , Stadyumu'nda Medipol ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta birçok futbolcu eski takımına karşı oynayacak. Başakşehir'de daha önce sarı-kırmızılılarda forma giymiş 5 futbolcu bulunuyor. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde , , Chedjou, Emre Belözoğlu ve , eski ekibine karşı mücadele edecek.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:09
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