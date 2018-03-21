Arda ve Emre, özel çocuklarla pasta yaptı
Medipol Başakşehir'li futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Eyüp Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek pasta yaptı.
"BU GÜLÜMSEME HER ŞEYE BEDEL"
Küçük mutluluklarla dünyaya değer katmaya çalıştıklarını belirten Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Biz her zaman şunu söyledik; bir insanın yüzündeki gülümseme her şeye bedel. Sizler görüyorsunuz. Engellilerimiz ve yakınlarının mutluluğunu görmek inanılmaz bir duygu. Küçük mutluluklarla dünyamıza değer katmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle günümüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Milli futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na, down sendromlu çocuklar yoğun ilgi gösterirken, Emre Belözoğlu, bu hassasiyetten son derece memnun olduklarını belirterek, "Böylesine güzel anlamlı bir günde çorbada tuzumuz olsun istedik. Sayın başkanımızın bu konuya gösterdiği hassasiyet bizi çok etkiledi. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlarla beraber zaman geçirmek benim için çok keyifli bir durum. Onların yanında olduğumuzu, her zaman yanlarında olmamız gerektiğini hatırlamamız adına buradayız" ifadelerini kullandı.
ARDA TURAN: "ONLARA YARDIMCI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Eyüp Belediyesi'nin güzel bir işe imza attığını söyleyen Arda Turan, "Kardeşlerimizi mutlu etmek çok önemli. Onlara hayatlarında yardımcı olmak çok önemli. Eyüp Belediye Başkanımıza ve buradaki herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir işe imza atıyorlar. Bu işin ucundan tutmak bile bizi mutlu ediyor. Onları mutlu etmeye çalıştık, umarım mutlu olmuşlardır" dedi.
Down sendromlu çocuklarla tek tek ilgilenen milli futbolcular hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Milli futbolcular kurulan minyatür kalede çocuklarla bir süre futbol oynadı. Bunun yanı sıra Zahir Kafe Atölyesinde 'Duyu Bütünleme Odası' açılışı da yapıldı. Bu merkezde zihinsel ve fiziksel engelli çocukların gelişimleri konusunda çalışmalar yapılacağı öğrenildi.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:35
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 8
Yorum
abc ya aykut kocaman, seson basi kampinda valbuena tam beim sistemime uygun oyuncu bize cok yardimci olacak diyen sensin
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"Gideceksen şimdi git"
Toplam 6
Yorum
MizMizFbli Çileklisi var mı bunun.
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 8
Yorum
ÖZGÜR Senin sonun yaklaşıyor Aykut hoca ligin sonunda biletin kesilmiş hazırda bekliyor
Arda ve Emre, özel çocuklarla pasta yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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