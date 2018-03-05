Başakşehir'in gizli forveti; Epureanu
Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, bu sezon ligde attığı 5 golle Emmanuel Adebayor'un arkasından takımın en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor.
EN GOLCÜ İKİNCİ OYUNCU
Alexandru Epureanu, turuncu-lacivertlilerin 12 gollü Togolu forveti Emmanuel Adebayor'un ardından 5 golle takımın en golcü ikinci ismi olarak dikkat çekiyor. 2014-2015 sezonunun başında Anji Mahaçkale'den Başakşehir'e transfer olan Epureanu'nun, bundan önce ligde forma giydiği 3 sezonda toplam 5 golü vardı. Bu sezon ligde 22 maçta görev alan ve bu mücadelelerin hepsinde 90 dakika sahada kalan tecrübeli defans oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Medipol Başakşehir'in evinde Hoffenheim ile 1-1 beraber kaldığı karşılaşmada bir de asist yapmıştı.
KARİYER ZİRVESİNE ULAŞTI
Epureanu, bu sezon bulduğu 5 golle kariyerinin en gollü dönemine de ulaşmış oldu. Geçmiş dönemlerde Sheriff, Dinamo Moskova, Anji Mahaçkale gibi takımların formalarını giyen başarılı stoper, en fazla golü yine Başakşehir formasıyla 2014-2015 sezonunda kaydetti. Turuncu-lacivertli futbolcu, o dönem ligde 32 karşılaşmaya çıkmış ve 4 gol atmıştı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:39
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Q7'nin kozu tahrik
Toplam 9
Yorum
^^FENERBAHÇE1907^^ boşuna çırpınma en az 5 maç ceza gelecek. oh ne güzel dünya kendi taraftarın önünde artistik yap, sonra tahrik var de yok öyle.. !
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Deniz Selin tarihe geçti
Toplam 3
Yorum
elevli kızımızla gurur duyuyorum başarılarının devamını diliyorum tebrikler
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System error!
Toplam 18
Yorum
taner bu takımda aykut hoca topal,volkan.,tüm defans oyuncularının yeri yok.canım feneri rezil kepaze ettiler.yönetimde suçlu.
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