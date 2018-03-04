Zirveye 'Göz' attı
Üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Başakşehir, İzmir’in sarı-kırmızılı ekibini Epureanu ve Mevlüt’ün golleriyle devirdi. Puanını 50’ye yükselterek “Yarışta sonuna kadar varım” dedi
VİSCA'DAN 12. ASİST
MÜCADELENİN ikinci yarısı da ilk yarının fotokopisi gibiydi. Göztepe yakaladığı az ama önemli birkaç fırsatı harcadı. Deneyimli oyunculardan oluşan Başakşehir bunu affetmedi. 81. dakikada Edin Visca topu kapıp arka direğe nefis pas verdi, Mevlüt boş ağlara yolladı. Başakşehir maçı 2-0 kazandı. Visca da ligde 12. asistini yaparak sezona damga vurmayı sürdürdü
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 03:15
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Zirveye 'Göz' attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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