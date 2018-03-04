Zirveye 'Göz' attı – Fotomaç – 04 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Zirveye 'Göz' attı

    Zirveye 'Göz' attı

    Üst sıraları yakından ilgilendiren maçta , İzmir’in sarı-kırmızılı ekibini Epureanu ve Mevlüt’ün golleriyle devirdi. Puanını 50’ye yükselterek “Yarışta sonuna kadar varım” dedi

    LİGİN şampiyonlukta iddialı ekiplerinden olan Medipol , engeline takılmadı. Zaman zaman savunmasında sıkıntı yaşasa da başta Demba Ba ve Halil olmak üzere İzmir ekibinin hücumcuları iyi bir gününde değildi. Bundan yararlanmayı bilen 45'te öne geçti. Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Epureanu golü attı: 1-0.

    VİSCA'DAN 12. ASİST
    MÜCADELENİN ikinci yarısı da ilk yarının fotokopisi gibiydi. yakaladığı az ama önemli birkaç fırsatı harcadı. Deneyimli oyunculardan oluşan Başakşehir bunu affetmedi. 81. dakikada Edin Visca topu kapıp arka direğe nefis pas verdi, Mevlüt boş ağlara yolladı. maçı 2-0 kazandı. Visca da ligde 12. asistini yaparak sezona damga vurmayı sürdürdü
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zirveye 'Göz' attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN