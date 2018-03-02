Medipol Başakşehir'in konuğu Göztepe – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'in konuğu

    Medipol Başakşehir'in konuğu Göztepe

    , 'in 24. hafta mücadelesinde yarın sahasında ile karşılaşacak.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

    Son 4 maçında 1 galibiyet alan 47 puanlı , haftaya lider Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

    Altı haftalık galibiyet özlemine 23. haftada Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek son veren ise 36 puanla 7. sırada bulunuyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

    - Emre, Clichy ve Caiçara ceza sınırında
    Medipol Başakşehir'de, Göztepe karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 25. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:32
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