Medipol Başakşehir'in konuğu Göztepe
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Son 4 maçında 1 galibiyet alan 47 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada girdi.
Altı haftalık galibiyet özlemine 23. haftada Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek son veren Göztepe ise 36 puanla 7. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.
- Emre, Clichy ve Caiçara ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de, Göztepe karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 25. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:32
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Koridorlar karıştı
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Yorum
BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
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lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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Quaresma'ya ağır ceza!
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taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
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