Gençlik darbesi

Başakşehir, ligin ilk yarısında mağlup olduğu Gençlerbirliği'ne evinde de takıldı ve liderlik koltuğunu kaybetti: 1-1. Maça hızlı başlayan Bozbaykuşlar, 28. dakikada Emre'nin ortasında Adebayor'un kafa golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken kaleci Hopf, farkın artmasını önledi.

Khalili, volkan'ı avladı

Gençlerbirliği ikinci yarının hemen başında bir serbest vuruş kazandı. 50. dakikada topun başına gelen Khalili'nin vuruşunda zeminin de azizliğine uğrayan Volkan Babacan, topu ağlarda gördü: 1-1. Kalan dakikalarda Başakşehir'in çabaları gol getirmezken kalesinde de sık sık tehlikeler yaşadı. Haftayı 1 panla kapatan Bozbaykuşlar, liderliği averajla Galataray'a kaptırdılar.



'Ağırlığımızı hissettiremedik'

Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, "İlk yarı istediğimiz gibi gitti. Ancak ikinci yarıda ağırlığımızı hissetteremedik. Artık doğru oynayıp kazanmak istiyoruz" dedi. G.Birliği'nin başarılı teknik patronu Ümit Özat da, "Pazar günü Alanya'yı yenersek bu puanın bir anlamı olur" diye konuştu.



Dalyacılara şilt

Maç öncesi, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca'ya plaket verdi. Turuncu-lacivertli formayla 300. maçını geride bırakan Mahmut ile 250. maçına çıkan Visca plaketlerini teslim aldı. Adalesinde ödem olan Arda maçı tribünden izlerken, Adebayor attığı gol sonrası yine asker selamı verdi.