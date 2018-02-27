Gençlik darbesi – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Gençlik darbesi

    Gençlik darbesi

    Sezonun ilk yarısında yenildiği rakibi karşısında Adebayor ile öne geçen Bozbaykuşlar, ’nin frikiğine engel olamadı. 1 puanla yetinen , zirveden de düştü

    , ligin ilk yarısında mağlup olduğu 'ne evinde de takıldı ve liderlik koltuğunu kaybetti: 1-1. Maça hızlı başlayan Bozbaykuşlar, 28. dakikada Emre'nin ortasında Adebayor'un kafa golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken kaleci Hopf, farkın artmasını önledi.

    Khalili, volkan'ı avladı
    ikinci yarının hemen başında bir serbest vuruş kazandı. 50. dakikada topun başına gelen 'nin vuruşunda zeminin de azizliğine uğrayan , topu ağlarda gördü: 1-1. Kalan dakikalarda 'in çabaları gol getirmezken kalesinde de sık sık tehlikeler yaşadı. Haftayı 1 panla kapatan Bozbaykuşlar, liderliği averajla Galataray'a kaptırdılar.

    'Ağırlığımızı hissettiremedik'
    Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, "İlk yarı istediğimiz gibi gitti. Ancak ikinci yarıda ağırlığımızı hissetteremedik. Artık doğru oynayıp kazanmak istiyoruz" dedi. G.Birliği'nin başarılı teknik patronu Ümit Özat da, "Pazar günü Alanya'yı yenersek bu puanın bir anlamı olur" diye konuştu.

    Dalyacılara şilt
    Maç öncesi, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca'ya plaket verdi. Turuncu-lacivertli formayla 300. maçını geride bırakan Mahmut ile 250. maçına çıkan Visca plaketlerini teslim aldı. Adalesinde ödem olan Arda maçı tribünden izlerken, Adebayor attığı gol sonrası yine asker selamı verdi.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:20
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