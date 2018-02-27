Gençlik darbesi
Sezonun ilk yarısında yenildiği rakibi karşısında Adebayor ile öne geçen Bozbaykuşlar, Khalili’nin frikiğine engel olamadı. 1 puanla yetinen Başakşehir, zirveden de düştü
Başakşehir, ligin ilk yarısında mağlup olduğu Gençlerbirliği'ne evinde de takıldı ve liderlik koltuğunu kaybetti: 1-1. Maça hızlı başlayan Bozbaykuşlar, 28. dakikada Emre'nin ortasında Adebayor'un kafa golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken kaleci Hopf, farkın artmasını önledi.
Khalili, volkan'ı avladı
Gençlerbirliği ikinci yarının hemen başında bir serbest vuruş kazandı. 50. dakikada topun başına gelen Khalili'nin vuruşunda zeminin de azizliğine uğrayan Volkan Babacan, topu ağlarda gördü: 1-1. Kalan dakikalarda Başakşehir'in çabaları gol getirmezken kalesinde de sık sık tehlikeler yaşadı. Haftayı 1 panla kapatan Bozbaykuşlar, liderliği averajla Galataray'a kaptırdılar.
'Ağırlığımızı hissettiremedik'
Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, "İlk yarı istediğimiz gibi gitti. Ancak ikinci yarıda ağırlığımızı hissetteremedik. Artık doğru oynayıp kazanmak istiyoruz" dedi. G.Birliği'nin başarılı teknik patronu Ümit Özat da, "Pazar günü Alanya'yı yenersek bu puanın bir anlamı olur" diye konuştu.
Dalyacılara şilt
Maç öncesi, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca'ya plaket verdi. Turuncu-lacivertli formayla 300. maçını geride bırakan Mahmut ile 250. maçına çıkan Visca plaketlerini teslim aldı. Adalesinde ödem olan Arda maçı tribünden izlerken, Adebayor attığı gol sonrası yine asker selamı verdi.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:20
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Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
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