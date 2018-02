"Medipol Başakşehir'in belediye ile bir alakası yok"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısı, Saraçhane'deki binada yapıldı. İBB Meclis Başkan Vekilli Göksel Gümüşdağ 'ın başkanlık yaptığı meclis oturumunda bazı meclis üyeleri tarafından Medipol Başakşehir 'in mali yapısı ve yönetimi hakkında meclis başkanlığına önerge sunuldu.Göksel Gümüşdağ, önergeyi oyladıktan sonra Medipol Başakşehir ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'Medipol Başakşehir'e İBB'den ödenek veriliyor' tartışmalarına da cevap veren Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, takımın 2014 yılında İBB bünyesinden ayrıldığını söyledi. Başakşehir Spor Kulübü'nün bir dernek olduğunun altını çizen Gümüşdağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:"İlk önce bilgi sahibi olmak lazım, sonra fikir sahibi. Bilgi sahibi olmadığınız çok açık ve net. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bir dernektir, kamunun malı değildir. 1990 yılında kurulmuştur ve 2014 yılına kadar da futbolun içinde olmuştur. 2014 yılında başkan, 'Profesyonel futbolun belediye bünyesinde anılması doğru değil' diye temennisini söyledi. Bir dernektir ve belediye ile hiçbir bağlantısı yok. Amatörlere kullanılmak üzere her belediyeden olduğu gibi İBB'den de bütçe gitmiştir."Gümüşdağ, ayrıca Başakşehir'in İBB'den ayrılış sürecini de anlattı. Kulübe saygın bir kuruluş tarafından değerleme yapıldığını belirten Başkan Göksel Gümüşdağ, 7 iş adamı bir araya gelerek kulübün borçlarını ödeyip devraldıklarını kaydetti. Satış işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'na açık olduğunu söyleyen Medipol Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, şöyle konuştu:"İBB Spor Kulübü'nün mal varlığı yok sadece Süper Lig hakkı vardı. Gazetelerde falan yazıyorlar ama ben muhatap alıp cevap vermek istemedim. Bugün isabet oldu, ben de bununla ilgili bir açıklık getirmiş olayım. Uluslararası bir kuruluş, ismini vermek istemiyorum, çok saygın bir kuruluş tarafından değerleme yapıldı. O gün ben İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı olarak hiçbir değerleme yapmadan genel kuruldan geçirebilir miydim? Geçirebilirdik. Değerlemesini yaptırdık, hiçbir mal varlığı olmamasına rağmen aktif-pasif bütün borçlarıyla birlikte o günün parasıyla 16 milyon 550 bin TL civarında, kurduğumuz şirket o parayı İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü derneğine ödedi. Bu, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) açık bir denetleme şeklidir. Ben sanayici iş adamıyım. Futbola olan sevgimden dolayı, o gün çıktığında kimse talip olmadı ve biz bu Süper Lig hakkını aldık. Şimdi Başakşehir başarılı gidince birileri rahatsız oluyor, bunlar konuşuluyor ama hak adalet içinde değil. Bunların hepsi resmi evraktır, resmi dökümandır ve bu bir genel kurula tabiidir buraya tabii değildir."Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'ya gittikleri ilk yılda UEFA tarafından denetime girdiklerini de açıkladı. UEFA'ya gösterilen evrakların eksiksiz olduğunu söyleyen Gümüşdağ, stat tartışmalarına da açıklık getirdi. Statta kiracı olduklarını belirten Gümüşdağ, "Hiç kamuoyu ile paylaşmamıştık, biliyorsunuz dünyanın çoğu yerinde borçlanan kulüpler kapatılıyor, arkasından hemen başka bir isimle başka bir tüzel kişilikle hayata geçiyor. Biz ilk yıl UEFA'ya gitme şansını yakalayınca, UEFA acaba burada bir borçları erteleme anlamında yeni bir kulüp kurma düşüncesi mi var diye bizi denetlemeye geldi. Bir baktılar ki evrak, doküman, dosyalar her şey tam. Biz 16 milyon küsur TL, hiçbir mal varlığı olmadan ve hiç bilinen bir futbolcu olmamasına rağmen 16.5 milyon TL'yi yedi arkadaşım, hepsi iş adamı sanayicidir, hepsiyle birlikte 2 yıl içinde borcunu kapattık. Dolayısıyla stat Başakşehir'in değil, İstanbul'un. Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Galatasaray kulüpleri nasıl kiracıysa ben de büyükşehirin kiracısıyım. Özel bir şey yok ki. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaptı Kayserispor da orayı kiraladı. Stat bize verilmedi. Ya bakanlık ya da belediyeler stat yapıyor" dedi.