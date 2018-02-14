Başakşehir, Senegalli'yi kiralık gönderdi

Medipol Başakşehir Kulübü, Senegalli futbolcusu Cheikhou Dieng'i, Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Sporting Subotica takımına sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak, oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.