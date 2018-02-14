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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Başakşehir, Senegalli'yi kiralık gönderdi

    Başakşehir, Senegalli'yi kiralık gönderdi

    Kulübü, Senegalli futbolcusu Cheikhou Dieng'i, ekiplerinden Sporting Subotica takımına sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, " Futbol Kulübü olarak, oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:54
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