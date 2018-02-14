Başakşehir, Senegalli'yi kiralık gönderdi
Medipol Başakşehir Kulübü, Senegalli futbolcusu Cheikhou Dieng'i, Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Sporting Subotica takımına sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak, oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:54
-
Sakat sakat 12 km koştu
Toplam 6
Yorum
barış fatih yıldız...
-
Ndiaye transferindeki şok gerçek! 1,65 milyon Euro...
Toplam 3
Yorum
Bu ne şanssızlık Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'a sakın kızmayın. Bizim Mustafa Cengiz, Dursun Özbek ve Ünal Aysal'ı toplasak bir Aziz Yıldırım etmiyor.
-
Ndiaye transferindeki şok gerçek! 1,65 milyon Euro...
Toplam 3
Yorum
Murat Hani 1 m. euro alacağından feragat etmişti. adam üste 1.650 euro alıp gitmiş. Nasıl iş bu.
Başakşehir, Senegalli'yi kiralık gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.