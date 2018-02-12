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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Ateşi yükseldi oynayamadı

    Ateşi yükseldi oynayamadı
    'de Emre ve Mossoro'nun dışında gribal enfeksiyon nedeniyle önceki gece ateşi yükselen savunmanın önemli isimlerinden da kadroda yer alamadı. Avcı, Moldovalı futbolcunun yerine 'yu ilk 11'de sahaya sürdü.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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