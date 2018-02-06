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    06 Şubat 2018, Salı
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    ’de kriz!

    Başakşehir’de kriz!

    Konya’da galibiyetten olan ’de kaptan Emre kırmızı kart, orta sahanın diğer yıldızı da sakatlandığı için F.Bahçe karşısında yok

    SÜPER Lig lideri M., Konya deplasmanından yaralı döndü. Abdullah Avcı'nın öğrencileri Konya'da galibiyeti kaçıran taraf olurken, kritik Fenerbahçe maçı öncesi iki de kayıp verdi. Uzatma dakikalarında Konya'nın kazandığı frikikte hakeme itiraz eden Emre Belözoğlu, 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Mossoro da maçın başında geçirdiği sakatlık sonrası yerini İrfan Can'a bıraktı. Brezilyalı yıldızın yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Fenerbahçe maçı öncesi orta sahadaki iki önemli ismini kaybeden turunculacivertlilerde 'nın şampiyonluk yolundaki güçlü rakipleri karşısındaki önemli mücadelede İrfan Can ve Gökhan İnler'e görev vermesi bekleniyor
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:24
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