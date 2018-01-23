Başakşehir'den "şampiyonlara" büyük üstünlük
Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Bursaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir, lig tarihinde şampiyonluk yaşamış beş takıma karşı oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.
Turuncu-lacivertli takım, lig tarihinde şampiyonluk yaşamış Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ile 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 24 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşadı.
Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet alırken 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Medipol Başakşehir, tek yenilgisini geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye karşı 1-0 almıştı.
47 GOL ATTI, 25 GOL YEDİ
Turuncu-lacivertli ekip; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ile oynadığı son 24 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 47 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 25 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın ekibi yalnızca 2 maçta gol sevinci yaşayamazken, 8 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.
BURSASPOR'U SON 4 MAÇTA GOL YEMEDEN MAĞLUP ETTİ
Turuncu-lacivertliler, Bursaspor ile 2016'dan bugüne kadar oynadığı 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Başakşehir, bu 5 maçta 10 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gole izin verdi.
Medipol Başakşehir, rakibini son 4 maçta gol yemeden mağlup etmeyi başardı.
GALATASARAY'A KARŞI SON 4 MAÇINI KAZANDI
Medipol Başakşehir, Galatasaray ile 2016'dan bu yana oynadığı 5 maçta rakibine galibiyet şansı vermedi.
Sarı-kırmızılı takımı 4 kez mağlup etmeyi başaran, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken kalesinde ise 6 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Galatasaray'a karşı son 4 resmi maçını da kazandı.
BEŞİKTAŞ İLE 3 BERABERLİK
Medipol Başakşehir, bu süreçte son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ile ligde oynadığı 4 maçta da yenilmedi.
Turuncu-lacivertli ekip, siyah-beyazlı takımla yaptığı 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılırken geçen sezon sahasında oynadığı mücadeleyi 3-1 kazanmayı başarmıştı.
Söz konusu maçlarda Beşiktaş filelerini 7 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.
TEK YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI
Abdullah Avcı'nın öğrencileri, son 24 maçlık periyotta tek yenilgisini Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşadı.
Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 10 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.
TRABZONSPOR İLE 4 KEZ KARŞILAŞTI
Medipol Başakşehir, 2016'dan bu yana Trabzonspor ile ligde 4 kez karşı karşıya geldi.
İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Rakibine 4 gol atan turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.
ŞAMPİYONLARLA YAPTIĞI SON 24 MAÇ
Medipol Başakşehir'in, lig tarihinde şampiyonluk yaşamış takımlarla 2016 yılından bu yana yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Bursaspor:
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|06.02.2016
|Süper Lig
|Bursaspor-Medipol Başakşehir
|3-3
|28.08.2016
|Süper Lig
|Bursaspor-Medipol Başakşehir
|0-2
|29.01.2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Bursaspor
|1-0
|11.08.2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Bursaspor
|1-0
|21.01.2018
|Süper Lig
|Bursaspor-Medipol Başakşehir
|0-3
Galatasaray:
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|06.03.2016
|Süper Lig
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|3-3
|04.11.2016
|Süper Lig
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|1-2
|04.02.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|2-1
|10.04.2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|4-0
|18.11.2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|5-1
Beşiktaş:
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|14.02.2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Beşiktaş
|2-2
|26.11.2016
|Süper Lig
|Beşiktaş-Medipol Başakşehir
|1-1
|30.04.2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Beşiktaş
|3-1
|23.10.2017
|Süper Lig
|Beşiktaş-Medipol Başakşehir
|1-1
Fenerbahçe:
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|09.05.2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|2-1
|21.08.2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|1-0
|22.01.2017
|Süper Lig
|Fenerbahçe-MedipolBaşakşehir
|1-0
|26.04.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|2-2
|17.05.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Fenerbahçe-MedipolBaşakşehir
|2-2
|09.09.2017
|Süper Lig
|Fenerbahçe-MedipolBaşakşehir
|2-3
Trabzonspor:
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|10.04.2016
|Süper Lig
|Trabzonspor-Medipol Başakşehir
|1-1
|17.12.2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Trabzonspor
|1-0
|21.05.2017
|Süper Lig
|Trabzonspor-Medipol Başakşehir
|0-0
|17.09.2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Trabzonspor
|2-2
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:41
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Yorum
cidlirin bu ne fesatlikdir ya..bekleyin dah yeni basliyor aslanlar.catlayin.sampiyon gs olcak haki ile..cakiri ayirca besiktas iyi bilir cok kolladi
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