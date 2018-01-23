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    23 Ocak 2018, Salı
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    Başakşehir'den "şampiyonlara" büyük üstünlük

    Başakşehir'den "şampiyonlara" büyük üstünlük

    'de ikinci yarının ilk maçında 'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren , lig tarihinde şampiyonluk yaşamış beş takıma karşı oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

    Turuncu-lacivertli takım, lig tarihinde şampiyonluk yaşamış , , , ve ile 2016'dan bu yana ve 'nda oynadığı son 24 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşadı.

    'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet alırken 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

    , tek yenilgisini geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede 'ye karşı 1-0 almıştı.

    47 GOL ATTI, 25 GOL YEDİ
    Turuncu-lacivertli ekip; , , , ve ile oynadığı son 24 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

    Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 47 kez havalandıran , kalesinde ise 25 gol gördü.

    'nın ekibi yalnızca 2 maçta gol sevinci yaşayamazken, 8 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

    BURSASPOR'U SON 4 MAÇTA GOL YEMEDEN MAĞLUP ETTİ
    Turuncu-lacivertliler, ile 2016'dan bugüne kadar oynadığı 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

    Başakşehir, bu 5 maçta 10 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gole izin verdi.

    , rakibini son 4 maçta gol yemeden mağlup etmeyi başardı.

    GALATASARAY'A KARŞI SON 4 MAÇINI KAZANDI
    , ile 2016'dan bu yana oynadığı 5 maçta rakibine galibiyet şansı vermedi.

    Sarı-kırmızılı takımı 4 kez mağlup etmeyi başaran, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken kalesinde ise 6 gol gördü.

    'nın öğrencileri, 'a karşı son 4 resmi maçını da kazandı.

    BEŞİKTAŞ İLE 3 BERABERLİK
    , bu süreçte son iki sezonun şampiyonu ile ligde oynadığı 4 maçta da yenilmedi.

    Turuncu-lacivertli ekip, siyah-beyazlı takımla yaptığı 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılırken geçen sezon sahasında oynadığı mücadeleyi 3-1 kazanmayı başarmıştı.

    Söz konusu maçlarda filelerini 7 kez havalandıran , kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

    TEK YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI
    'nın öğrencileri, son 24 maçlık periyotta tek yenilgisini karşısında yaşadı.

    , 'de 4, 'nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşadı.

    Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 10 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

    TRABZONSPOR İLE 4 KEZ KARŞILAŞTI
    , 2016'dan bu yana ile ligde 4 kez karşı karşıya geldi.

    İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Rakibine 4 gol atan turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.

    ŞAMPİYONLARLA YAPTIĞI SON 24 MAÇ
    'in, lig tarihinde şampiyonluk yaşamış takımlarla 2016 yılından bu yana yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

    Bursaspor:

    Tarih Organizasyon Maç Skor
    06.02.2016 Süper Lig Bursaspor-Medipol Başakşehir 3-3
    28.08.2016 Süper Lig Bursaspor-Medipol Başakşehir 0-2
    29.01.2017 Süper Lig Medipol Başakşehir-Bursaspor 1-0
    11.08.2017 Süper Lig Medipol Başakşehir-Bursaspor 1-0
    21.01.2018 Süper Lig Bursaspor-Medipol Başakşehir 0-3

    Galatasaray:

    Tarih Organizasyon Maç Skor
    06.03.2016 Süper Lig Galatasaray-Medipol Başakşehir 3-3
    04.11.2016 Süper Lig Galatasaray-Medipol Başakşehir 1-2
    04.02.2017 Ziraat Türkiye Kupası Medipol Başakşehir-Galatasaray 2-1
    10.04.2017 Süper Lig Medipol Başakşehir-Galatasaray 4-0
    18.11.2017 Süper Lig Medipol Başakşehir-Galatasaray 5-1

    Beşiktaş:

    Tarih Organizasyon Maç Skor
    14.02.2016 Süper Lig Medipol Başakşehir-Beşiktaş 2-2
    26.11.2016 Süper Lig Beşiktaş-Medipol Başakşehir 1-1
    30.04.2017 Süper Lig Medipol Başakşehir-Beşiktaş 3-1
    23.10.2017 Süper Lig Beşiktaş-Medipol Başakşehir 1-1

    Fenerbahçe:

    Tarih Organizasyon Maç Skor
    09.05.2016 Süper Lig Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1
    21.08.2016 Süper Lig Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0
    22.01.2017 Süper Lig Fenerbahçe-MedipolBaşakşehir 1-0
    26.04.2017 Ziraat Türkiye Kupası Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-2
    17.05.2017 Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-MedipolBaşakşehir 2-2
    09.09.2017 Süper Lig Fenerbahçe-MedipolBaşakşehir 2-3

    Trabzonspor:

    Tarih Organizasyon Maç Skor
    10.04.2016 Süper Lig Trabzonspor-Medipol Başakşehir 1-1
    17.12.2016 Süper Lig Medipol Başakşehir-Trabzonspor 1-0
    21.05.2017 Süper Lig Trabzonspor-Medipol Başakşehir 0-0
    17.09.2017 Süper Lig Medipol Başakşehir-Trabzonspor 2-2
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:41
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